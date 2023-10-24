3 Sikap Barbar dan Temperamen Hugo Samir, Nomor 1 Memukul Lawan

DERETAN sikap barbar dan temperamen Hugo Samir saat bertanding menarik untuk diulas. Pasalnya, putra pelatih kawakan Jacksen F Tiago ini telah melakukannya berkali-kali.

Akibat sikap barbar dan temperamennya itu, Hugo kerap kali mendapat hukuman mulai dari larangan bermain hingga cacian dari banyak netizen di sosial media.

Berikut adalah 3 sikap barbar dan temperamen yang pernah dilakukan Hugo Samir di pertandingan.

3. Menendang perangkat pertandingan





Hugo Samir pernah kedapatan mengamuk saat gelaran Elite Pro Academy U-18 tahun 2021. Kala itu, Hugo Samir masih bermain untuk tim Bhayangkara FC U-18.

Pada 28 Oktober 2021 atau lebih tepatnya saat pertandingan Bhayangkara FC U-18 vs Persebaya U-18 pertandingan berjalan dengan tensi yang sangat panas.

Entah apa yang terjadi, Hugo Samir dan para pemain Bhayangkara FC mengamuk dan mengejar perangkat pertandingan. Hugo Samir kemudian kedapatan menendang salah seorang perangkat pertandingan.

Akibat hal itu, pemain kelahiran Surabaya, 25 Januari 2005 ini harus mendapat hukuman skorsing selama 12 bulan.

2. Ngamuk di Asian Games





Pasca menjalani hukuman skorsing, nama Hugo Samir perlahan kembali muncul di dunia sepakbola tanah air. Dirinya sempat bermain di Piala Asia U-20 hingga dibawa oleh Indra Sjafri ke ajang Asian Games 2023.

Di Asian Games 2023, Hugo Samir juga sempat menorehkan prestasi apik dengan mencetak satu gol ke gawang Kirgistan di babak fase grup. Pujian pun datang berkat kontribusinya itu.

Sayangnya, pujian itu seketika berubah ketika aksi temperamen Hugo kembali muncul di babak 16 besar tatkala Indonesia berhadapan dengan Uzbekistan.

Tepatnya pada menit ke-112 babak perpanjangan waktu, Hugo mendapat kartu kuning dari wasit. Selepas itu, Hugo justru mengangkat tangannya dan mendorong salah seorang pemain Uzbekistan.

Tanpa pikir panjang, wasit langsung memberinya kartu merah dan membuat Indonesia gugur di babak itu. Tidak hanya itu, namanya pun menjadi buah bibir dan banyak dikritik oleh netizen tanah air.