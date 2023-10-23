Pelatih Timnas Filipina Klaim Sudah Kantongi Peta Kekuatan Timnas Indonesia Jelang Bersua di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Timnas Filipina jadi lawan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada putaran kedua (Foto: Instagram/azkalsph)

PELATIH Timnas Filipina, Hans-Michael Weiss, klaim sudah kantongi peta kekuatan Timnas Indonesia jelang bersua di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Weiss sendiri sudah berkiprah di kancah sepakbola Asia Tenggara sejak 2011 silam.

Timnas Filipina merupakan salah satu calon lawan Timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertemuan pertama di antara keduanya bakal tersaji di Manila pada 21 November 2023 mendatang.

Alarm bahaya menghampiri Timnas Indonesia jelang laga tersebut. Betapa tidak, Weiss merupakan sosok berpengalaman yang sudah berkarier di sepak bola Asia Tenggara sejak 2011 silam, sedangkan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong baru tiba di tanah air delapan tahun setelahnya.

Weiss sudah menangani Timnas Filipina pada periode 2011 hingga 2014 silam. Pelatih berusia 58 tahun itu kemudian melanglang buana ke berbagai tim di berbagai penjuru dunia, dari mulai Otelul Galati (Rumania), Vital’O FC (Burundi) dan Timnas Mongolia.

Weiss kemudian menjadi pelatih Timnas Laos pada awal 2022. Layaknya Shin Tae-yong, Weiss juga menangani Timnas Laos di level senior dan juga junior.

Bersama Laos, Weiss menghadirkan berbagai kejutan. Dia membawa Laos U-23 melaju ke semifinal Piala AFF U-23 2022.

Weiss juga membawa Laos U-19 finis sebagai runner-up Piala AFF U-19 2022, dimana saat itu Indonesia menjadi tuan rumah. Masa bakti Weiss bersama Laos berlangsung hingga Juni 2023 silam, tepatnya sebulan setelah bergulirnya SEA Games 2023.

Di bulan yang sama, Weiss kembali ditunjuk sebagai pelatih anyar Timnas Filipina untuk kedua kalinya. Kiprah Weiss yang sudah berkarier di sepak bola Asia Tenggara sejak 2011 silam membuat dirinya sedikit lebih unggul dari pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong.