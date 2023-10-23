Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hitung-hitungan Poin Ranking FIFA yang Didapat Timnas Indonesia jika Menang atas Irak dan Filipina Bulan Depan di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Reinaldy Darius , Jurnalis-Senin, 23 Oktober 2023 |07:00 WIB
Timnas Indonesia berpotensi raup banyak poin jika menang atas Irak dan Filipina pada November 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

HITUNG-HITUNGAN poin ranking FIFA yang didapat Timnas Indonesia akan dibahas di sini. Pada November 2023 mendatang, skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – akan menghadapi Irak dan Filipina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Skuad asuhan Shin Tae-yong menatap putaran kedua pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan dimulai pada November 2023 mendatang. Sebelumnya, Timnas Indonesia sukses melibas Brunei Darussalam dengan agregat 12-0 lewat kemenangan identik dengan skor 6-0 pada laga kandang maupun tandang.

Timnas Indonesia

Namun, lawan yang akan dihadapi oleh Timnas Indonesia pada November 2023 akan lebih berat ketimbang Brunei Darussalam. Timnas Irak dan Filipina sudah menanti, dan jika mampu meraih hasil maksimal, maka Timnas Indonesia akan mendapatkan tambahan poin yang berarti untuk ranking FIFA.

Pertama untuk laga kontra Timnas Irak. Timnas Indonesia berpotensi mendapatkan tambahan poin hingga 18,59 poin jika berhasil menang. Bahkan, untuk sekadar imbang, skuad asuhan Shin Tae-yong akan mendapatkan tambahan 6,09 poin.

Kemudian, untuk laga kontra Filipina. Timnas Indonesia berpotensi mendapatkan tambahan 13,13 poin jika berhasil menang di sini. Jikalau imbang, skuad Garuda masih mendapatkan tambahan poin meski hanya 0,63 poin.

Jika ditotal, Timnas Indonesia bisa mengumpulkan hingga 31,72 poin dari jeda internasional November 2023 mendatang. Namun, hal itu hanya berlaku jika Timnas Indonesia mampu memenangkan keduanya.

