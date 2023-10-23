Media Vietnam Iri Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong Fokus ke Timnas Irak Bukan Vietnam Jelang Kualifikasi Piala Dunia 2026

MEDIA Vietnam, The Thao 247, iri pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong lebih fokus kepada Timnas Irak, bukannya Vietnam, jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia berada dalam satu grup dengan Vietnam pada babak ini.

Skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – sukses melenggang ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka mengamankan tiket lolos usai menghajar Brunei Darussalam dengan agregat 12-0 dalam dua kemenangan dengan skor 6-0 pada Oktober 2023 ini.

Pada putaran kedua, Timnas Indonesia bakal berada dalam Grup F bersama dua lawan yang familiar, yaitu Vietnam dan Filipina. Namun, yang terkuat adalah Timnas Irak, dan pelatih Shin Tae-yong berusaha keras untuk mempersiapkan timnya untuk bisa menghadapi juara Piala Asia 2007 tersebut.

Bahkan, Shin Tae-yong mengirim analis untuk memantau permainan Timnas Indonesia baru-baru ini. Dia berharap untuk bisa mendapatkan informasi yang berguna agar Timnas Indonesia bisa memberikan kejutan kepada Timnas Irak.

Hal ini nyatanya disoroti oleh media Vietnam, The Thao 247, dalam sebuah artikel mereka yang berjudul “Di grup Vietnam, pelatih Indonesia percaya diri lolos ke Piala Dunia”. Mereka menyoroti bagaimana Timnas Indonesia lebih fokus untuk mempersiapkan diri menghadapi Irak ketimbang The Golden Star Warriors – julukan Vietnam – jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.