Media Vietnam Duga Pemain Timnas Indonesia Evan Dimas Bakal Pensiun Dini!

Media Vietnam menduga Evan Dimas akan pensiun di akhir musim Liga 1 2023-2024 (Foto: Instagram/@evhandimas)

HANOI - Media Vietnam, Soha.vn, menduga pemain Timnas Indonesia Evan Dimas akan pensiun dini. Mereka lalu mengaitkan hal tersebut dengan tekel horor yang pernah dilancarkan pemain Timnas Vietnam Doan Van Hau.

Belum lama ini, warganet dihebohkan dengan cuitan seorang komentator sepakbola Indonesia bernama Labieb Sadat di media sosial Twitter. Ia menyebut salah satu pemain bintang dari Surabaya bakal pensiun usai Liga 1 2023-2024.

Menariknya, Labieb mengatakan, pemain yang dimaksud tidak sedang membela Persebaya Surabaya. Petunjuk lainnya, pemain yang bersangkutan berstatus bintang dan sangat terkenal!

Cuitan Labieb itu lantas mendapat sorotan dari soha.vn. Mereka ikut menduga, seperti halnya warganet, petunjuk-petunjuk itu mengerucut pada nama Evan Dimas Darmono.

"Banyak penggemar di negara itu mengatakan bintang yang akan pensiun adalah Evan Dimas, salah satu nama besar di tim nasional," bunyi tulisan di artikel soha.vn, dikutip pada Senin (23/10/2023).

Lebih lanjut, mereka mengungkap fakta Evan Dimas menghilang dari skuad Arema FC dalam beberapa pekan ke belakang. Pemain berusia 28 tahun itu sempat dinyatakan sakit dan mengalami cedera.