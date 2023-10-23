Menpora Italia Pede Gli Azzurri Lolos ke Piala Eropa 2024

ROMA - Menpora Italia, Andrea Abodi, optimistis Timnas Italia melaju ke Piala Eropa 2024 di Jerman. Namun, Gli Azzurri harus bekerja keras saat ini.

Timnas Italia berada di posisi ketiga Grup C Kualifikasi Piala Eropa 2024 dengan nilai 10 dari enam laga. Mereka terpaut tiga angka dari Timnas Ukraina di posisi dua yang sudah memainkan satu laga lebih banyak.

Italia jelas berpeluang lolos mengingat masih ada dua laga tersisa di Kualifikasi Piala Eropa 2024. Anak asuh Luciano Spalletti juga bisa menembus putaran final via jalur play-off UEFA Nations League (UNL).

Abodi menyakini timnya saat ini sudah memasuki era yang lebih baik. Jadi, ia optimistis Timnas Italia dapat menembus putaran final Piala Eropa 2024.

"Saya katakan siklus baru telah dimulai, kepercayaan minimal harus diberikan dan saya yakin kami akan pergi ke Piala Eropa," tukas Abodi, sebagaimana dimuat Tutto Mercato Web, Senin (23/10/2023).

Ciro Immobile dan kawan-kawan menyisakan dua laga yakni melawan Timnas Makedonia Utara (18 November 2023) dan hidup mati melawan Ukraina (21 November 2023). Abodi meminta dua laga itu harus disikapi bagaikan hidup dan mati.