Thomas Doll Sudah Serahkan Daftar Kandidat Pemain Asing Incarannya kepada Manajemen Persija Jakarta

THOMAS Doll sudah serahkan daftar kandidat pemain asing incarannya, yang berjumlah tiga orang, kepada manajemen Persija Jakarta. Presiden Persija Jakarta, Mohamad Prapanca, dan pihak manajemen kini akan memilih satu dari tiga pemain incaran sang pelatih asal Jerman tersebut.

Macan Kemayoran – julukan Persija – berencana menambah satu pemain asing di bursa transfer paruh musim Liga 1 2023-2024. Mereka pun sudah bermanuver demi memenuhi slot pemain asing yang mereka butuhkan.

Diungkapkan Prapanca, manajemen Persija sudah menerima daftar tiga pemain asing yang diminati Thomas Doll selaku pelatih. Prapanca mengatakan tiga pemain tersebut merupakan legiun asing yang belum pernah berkarier di Liga 1.

“Pokoknya sudah ada beberapa kandidat dari pemain untuk putaran kedua, tapi semua keputusan ada di pelatih. Nanti mana yang paling bagus untuk materi dengan tim kita yang ada sekarang,” kata Prapanca kepada awak media di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Minggu (22/10/2023).

“Ada tiga pemain (asing), enggak (tidak bermain di Liga 1). Semua pemain baru dari luar (negeri),” sambungnya kemudian.

Nantinya, menurut Prapanca, Doll akan memilih satu dari tiga pemain tersebut. Tentu menarik menantikan sosok pemain asing anyar yang akan merapat ke skuad berjuluk Macan Kemayoran.