Witan Sulaeman Buka Suara soal Golnya yang Tak Disahkan di Laga Persija Jakarta vs RANS Nusantara FC

WITAN Sulaeman buka suara soal golnya yang tak disahkan dalam laga Persija Jakarta vs RANS Nusantara FC. Pemain Timnas Indonesia itu membiarkan publik yang menilai mengenai insiden kontroversial itu.

Macan Kemayoran -- julukan Persija -- takluk dengan skor 1-2 dalam lanjutan Liga 1 2023-2024 di Stadion Patriot, Minggu (22/10/2023). Hasil itu diwarnai oleh situasi kontroversial karena Witan sempat mencetak gol di ujung laga, namun tak disahkan oleh wasit. Bola terlihat sudah melewati garis gawang, namun tidak demikian menurut wasit.

Jika disahkan, Persija bisa saja paling tidak mengamankan satu poin di laga tersebut. Keputusan kontroversial itu pun sangat mempengaruhi hasil laga, dimana tim asal ibu kota meraih kekalahan kandang perdana di musim ini.

Usai laga, Witan memilih untuk tidak berbicara banyak mengenai keputusan wasit Naufal Adya Faruski. Pemain Timnas Indonesia itu pun hanya meminta awak media yang hadir untuk menilai sendiri kinerja wasit asal Bandung tersebut.

“Saya tak bisa berkomentar soal pertandingan hari ini, seperti yang teman media sudah lihat rekaman pertandingan itu,” kata Witan pada konferensi pers yang dihadiri MNC Portal Indonesia (MPI), Minggu (22/10/2023).

“Saya pikir teman-teman semua yang menilai bagaimana kinerja wasit kita, itu saja,” imbuhnya.

Terpisah, manajemen Persija, melalui sang Presiden klub, Mohamad Prapanca akan melayangkan protes terhadap kinerja wasit di laga tersebut. Sebab keputusan itu tentunya amat merugikan tim berjuluk Macan Kemayoran.