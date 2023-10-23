Persita Tangerang Sikat Persis Solo 2-1, Suasana Stadion Indomilk Arena Sempat Panas

TANGERANG - Suasana di Stadion Indomilk Arena, Kabupaten Tangerang, sempat panas usai Persita Tangerang menang 2-1 atas Persis Solo pada laga pekan ke-16 Liga 1 2023-2024, Minggu 22 Oktober sore WIB. Kerusuhan sempat pecah di tribune stadion.

Duel Persita Tangerang vs Persis Solo itu berlangsung cukup aman di awal-awal. Pendekar Cisadane berhasil meraih kemenangan di hadapan suporternya sendiri.

Sayangnya, sesaat sebelum laga berakhir, terlihat ada kerusuhan di tribune penonton. Kedua suporter tim terlihat saling melempar dari tribune yang terpisah jarak beberapa meter.

Pantauan MNC Portal Indonesia (MPI) di lokasi, sempat terdengar bunyi letusan petasan saat keributan. Pihak kepolisian yang berjaga di luar stadion pun langsung berjaga-jaga untuk mengantisipasi terjadinya kericuhan lanjutan seusai laga.

Polisi langsung berkeliling area Stadion Indomilk Arena di Legok, Kabupaten Tangerang. Mereka menjaga pintu keluar stadion dengan membentuk barisan menggunakan tameng.

Beberapa suporter juga terlihat ada yang terluka dan langsung dibawa ke ruang medis stadion. Situasi sempat memanas beberapa saat setelah laga selesai.