Hasil Persita Tangerang vs Persis Solo di Liga 1 2023-2024: Alexis Messidoro 2 Kali Cetak Gol Bunuh Diri, Pendekar Cisadane Menang 2-1!

HASIL Persita Tangerang vs Persis Solo di Liga 1 2023-2024 akan diulas dalam artikel ini. Pendekar Cisadane -julukan Persita Tangerang- sukses meraih kemenangan dengan skor 2-1.

Laga Persita Tangerang vs Persis Solo dalam pekan ke-16 Liga 1 2023-2024 ini digelar di Indomilk Arena, Tangerang, Minggu (22/10/2023) sore WIB. Uniknya, kemenangan Persita didapat karena gol bunuh diri dari pemain Persis Solo, yakni Alexis Messidoro.

Tak tanggung-tanggung, Alexis Messidoro mencetak gol bunuh diri dua kali sekaligus, yakni pada menit ke-4 dan 25. Sementara itu, satu gol Persis Solo tercipta lewat aksi Eky Taufik pada menit ke-14.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Laga baru berjalan sekira empat menit, Persita langsung berhasil unggul 1-0 terlebih dahulu. Tim berjuluk Pendekar Cisadane itu unggul setelah Alexis Nahuel Messidoro melakukan gol bunuh diri.

Kecolongan satu gol secara tak terduga, Persis berusaha untuk membalas. Mereka terus-menerus menyerang dan mengancam lini pertahanan tim asuhan Divaldo Alves.

Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-14 setelah Eky Taufik Febrianto mampu menyarangkan bola ke dalam gawang Persita yang dijaga Adhitya Harlan. Dia berhasil memanfaatkan umpan terobosan dari Messidoro dan membuat skor menjadi imbang 1-1 sementara.

Setelah skor imbang, Persis terlihat lebih banyak memegang bola dan beberapa kali melancarkan serangan yang cukup mengancam. Namun, lini pertahanan Pendekar Cisadane mampu mempertahankan gawang dengan sangat baik.

Persita kembali unggul dengan skor 2-1 pada menit ke-25. Messidoro lagi-lagi mencatatkan gol bunuh diri setelah dia gagal menghalau bola tendangan Ambrizal Umanailo dengan baik.

Skor 2-1 ini pun terus terjaga hingga akhir babak pertama. Sebab, kedua tim tak bisa mencetak gol tambahan di waktu tersisa.