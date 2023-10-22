Masyarakat Malaysia Panik Ranking FIFA Timnas Malaysia Dipepet Timnas Indonesia

MASYARAKAT Malaysia panik ranking FIFA Timnas Malaysia dipepet Timnas Indonesia. Hal itu terjadi usai jeda internasional Oktober 2023 yang baru saja berakhir.

Ya, Timnas Malaysia dan Timnas Indonesia sama-sama berlaga dalam jeda internasional Oktober 2023. Tetapi, hasil yang didapat kedua tim ini berbeda sehingga mempengaruhi posisi di ranking FIFA.

Timnas Malaysia sendiri diketahui melakoni dua laga dalam tajuk Pestabola Merdeka. Hasilnya, mereka menang 4-2 atas Timnas India, tetapi kalah 0-2 dari Timnas Tajikistan di laga final.

Hasil itu membuat Timnas Malaysia diprediksi turun tiga peringkat. Dilansir dari laman football-ranking.com, Malaysia akan turun 3 peringkat ke urutan 137 di ranking FIFA. Pasalnya, mereka hanya mendapat 1,82 poin tambahan.

Sementara itu, Timnas Indonesia berjaya dalam dua laga yang dilakoni di Kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober 2023 ini. Menghadapi Timnas Brunei Darussalam dalam laga dua leg di putaran pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- menang telak dengan skor sama, yakni 6-0.

Dengan unggul agregat skor hingga 12-0, Timnas Indonesia tak hanya sukses lolos ke putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasukan Shin Tae-yong juga berhasil mendongkrak posisi di ranking FIFA.

Kini, Timnas Indonesia diprediksi akan naik dua peringkat di ranking FIFA ke urutan 145. Hal ini terjadi karena dua kemenangan di laga melawan Brunei membuat Timnas Indonesia total meraih 16,95 poin tambahan.

Kondisi ini pun jadi sorotan publik Malaysia. Mereka ramai menyamapaikan reaksinya di media sosial karena ranking FIFA Timnas Malaysia dipepet Timnas Indonesia.

“Berita Terkini: Peringkat Malaysia dan Indonesia. Setelah kalah di final Pestabola Merdeka, Malaysia turun 4 peringkat, meski menang melawan India. Indonesia memanfaatkan keunggulan melawan Brunei Darussalam dengan mengalahkan mereka dengan agregat 12-0 setelah dua pertandingan. Indonesia kini semakin dekat untuk mengejar peringkat Harimau Malaya,” tulis akun Instagram @bk.officialhq.

“Malaysia 1.096 Indonesia 1.069, masih panjang untuk mengejar Malaysia, jalan masih panjang, jadikan Malaysia kuat,” tulis netizen mengomentari unggahan @bk.officialhq.

“Duo serumpun ingin berjaya,” komentar netizen lainnya.