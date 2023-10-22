Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pemain Keturunan yang Perkuat Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023, Nomor 1 Berdarah Jerman

Reinaldy Darius , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |06:44 WIB
5 Pemain Keturunan yang Perkuat Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023, Nomor 1 Berdarah Jerman
Timnas Indonesia U-17 punya lima pemain keturunan untuk Piala Dunia U-17 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

SEBANYAK lima pemain keturunan yang perkuat Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023 akan dibahas di sini. Salah satu di antaranya adalah pemain yang punya darah keturunan Jerman.

Garuda Asia – julukan Timnas Indonesia U-17 – bakal tampil di Piala Dunia U-17 2023 yang akan dihelat di Indonesia pada 10 November hingga 2 Desember 2023. Skuad asuhan Bima Sakti akan tergabung dalam Grup A bersama Maroko, Panama, dan Ekuador.

Timnas Indonesia U-17

Timnas Indonesia U-17 telah melaksanakan pemusatan latihan (TC) di Jerman selama sebulan terakhir dengan melakoni tujuh laga uji coba. Ada beberapa pemain keturunan yang diperkirakan bakal memperkuat Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023.

Berikut 5 Pemain Keturunan yang Perkuat Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023

5. Ji Da-bin

Ji Da Bin

Ji Da-bin telah memperkuat Timnas Indonesia sejak level U-16. Dia tampil di Piala AFF U-16 2022 dan juga kualifiikasi Piala Asia U-17 2023 yang digelar tahun lalu.

Pemain keturunan Korea Selatan ini lahir di Depok, 3 Maret 2006 dan merupakan jebolan ASIOP. Dia merupakan seorang penyerang yang bisa tampil di sayap kiri maupun ujung tombak.

4. Welber Jardim

Welber Jardim

Welber Jardim merupakan pemain yang besar di Brasil. Dia memiliki darah Indonesia dari ibunya dan kini bermain untuk tim akademi Sao Paulo.

Jardim, 16 tahun, merupakan seorang bek kanan dan tengah. Pemain kelahiran 25 April 2007 tersebut tentu menjadi sosok yang menarik untuk diikuti kiprahnya di Piala Dunia U-17 2023.

Halaman:
1 2 3
      
