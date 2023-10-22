Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil PSG vs Strasbourg di Liga Prancis 2023-2024: Les Parisiens Menang Telak 3-0!

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |00:01 WIB
Hasil PSG vs Strasbourg di Liga Prancis 2023-2024: <i>Les Parisiens</i> Menang Telak 3-0!
PSG menang 3-0 atas Strasbourg tanpa perlawanan berarti (Foto: Reuters/Benoit Tessier)
A
A
A

PARIS - Hasil PSG vs Strasbourg di Liga Prancis 2023-2024 sudah diketahui. Duel di Stadion Parc des Princess, Paris, Sabtu (21/10/2023) malam WIB, itu berakhir dengan skor 3-0 untuk tuan rumah.

Gol bagi PSG dihasilikan oleh penalti Kylian Mbappe (10'), Carlos Soler (31'), dan Fabian Ruiz (77’). Sementara itu, tim tamu dibuat tak berdaya sepanjang 90 menit.

Penalti Kylian Mbappe membawa PSG memimpin 1-0 atas Strasbourg (Foto: Reuters/Benoit Tessier)

Jalannya Pertandingan

Tak butuh waktu lama bagi PSG untuk memecah kebuntuan. Baru berjalan sembilan menit, Junior Mwanga menjatuhkan Goncalo Ramos di kotak terlarang. Mbappe mengeksekusi penalti itu dengan mulus.

Memasuki menit 12, Strasbourg sempat berhasil menyamakan kedudukan lewat aksi Letho Mothiba. Namun gol tersebut dianulir Video Assistant Referee (VAR) lantaran Letho Mothiba sudah terjebak di posisi offside.

Memasuki menit 31, PSG berhasil menggandakan keunggulan lewat tembakan Soler. Skor 2-0 bertahan hingga babak pertama usai.

PSG terus tampil membabi buta meski sudah unggul dua gol. Memasuki menit 53, PSG melancarkan ancaman lewat tembakan Kylian Mbappe, namun masih digagalkan penjaga gawang Strasbourg, Matz Sels.

Halaman:
1 2
      
