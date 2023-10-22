Persebaya Surabaya Kalah 1-3 dari Bali United, Josep Gombau Akan Perbaiki Penyelesaian Akhir Tim

GIANYAR - Persebaya Surabaya menelan kekalahan 1-3 dari Bali United pada laga pekan ke-16 Liga 1 2023-2024. Pelatih Persebaya, Josep Gombau, akan melakukan evaluasi untuk memperbaiki penyelesaian akhir timnya.

Gombau menilai bahwa penyelesaian akhir timnya masih kurang baik pada laga tersebut. Oleh karena itu, pada akhirnya tim berjuluk Bajul Ijo itu harus rela menelan kekalahan 1-3 dalam laga yang digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Jumat (20/10/2023) sore WIB.

"Yang jelas kami banyak peluang tapi gagal mencetak gol. Kami gagal mengonversi peluang jadi gol. Kami akan mencoba meningkatkan terus agar kalau ada peluang di depan gawang bisa jadi gol,” jelas Gombau dikutip dari laman resmi PT LIB, Sabtu (21/10/2023).

Menurut pelatih kelahiran Spanyol itu, para pemainnya sejatinya bermain cukup baik melawan tim tuan rumah. Namun, ada beberapa hal yang masih bisa dibenahi agar bisa tampil lebih baik lagi ke depannya.

"Babak pertama sebenarnya kita bermain sangat seimbang, tapi karena satu aksi lawan dan pemain kurang konsentrasi akhirnya kemasukan di babak pertama," kata Gombau.

"Sekali lagi karena kesalahan itu, lawan bisa memasukkan lagi dan lawan bisa memenangkan pertandingan," imbuhnya.