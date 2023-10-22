Siap Permalukan Persija Jakarta, RANS Nusantara FC Bakal Tampil Habis-habisan di Stadion Patriot Candrabhaga

BEKASI – Pemain RANS Nusantara FC, Dallen Doke, memastikan siap tampil habis-habisan saat melawan Persija Jakarta dalam lanjutan Liga 1 2023-2024. Sebab, dia bertekad mempermalukan Persija di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, demi merebut 3 poin.

Dallen Doke pun mengatakan RANS Nusantara FC akan tampil menggila dalam laga tersebut. Dia memastikan tak akan gentar dengan nama besar Persija.

"Kami yakin bisa membawa mentalitas dan agresivitas yang sama seperti di pertandingan sebelumnya dan target tiga poin," kata Dallen Doke dalam konferensi pers, Sabtu 21 Oktober 2023.

Doke mengatakan persiapan RANS Nusantara FC pun sudah berjalan dengan baik untuk laga itu. Rekan-rekannya sudah sangat menikmati pola latihan yang diberikan tim pelatih.

BACA JUGA: Persija Jakarta Berpotensi Tak Diperkuat Marko Simic saat Hadapi RANS Nusantara

"Dari pemain, pastinya kami sangat siap untuk pertandingan," tegas Doke.