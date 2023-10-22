Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persija Jakarta Berpotensi Tak Diperkuat Marko Simic saat Hadapi RANS Nusantara

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |05:10 WIB
Marko Simic berpotensi absen pada laga Persija Jakarta vs RANS Nusantara FC (Foto: Instagram/@markosimic_77)
A
A
A

JAKARTA - Persija Jakarta terancam tak diperkuat Marko Simic pada laga pekan ke-16 Liga 1 2023-2024 melawan RANS Nusantara FC. Pelatih Thomas Doll akan terus memantau kondisinya hingga menit-menit terakhir.

Sebagaimana diketahui, Simic sebelumnya sempat mengalami cedera di bagian betisnya pada Juli 2023. Penyerang asal Kroasia itu sempat beberapa kali absen membela Persija.

Marko Simic

Sempat comeback lebih cepat, Simic ternyata kembali harus menepi pada September 2023. Penyerang berusia 35 tahun itu baru pulih dan bermain selama 18 menit pada laga kontra Barito Putera pada awal Oktober 2023.

Doll mengatakan Simic kembali mengalami masalah. Namun, ia akan terus memantau kondisi penyerang asingnya hingga menit-menit terakhir jelang laga.

"Memang dalam persiapan ini program kita benar. Tapi ada Simic yang kemarin ada masalah. Kita pantau sampai besok," tukas Doll dalam konferensi pers di Nirwana Park, Bojongsari, Depok, Sabtu 21 Oktober 2023.

Soal persiapan melawan RANS, pelatih berusia 57 tahun itu menilai secara umum baik. Motivasi para pemain Persija Jakarta juga tepat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
