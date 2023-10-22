Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Rahmad Darmawan Benarkan Gustavo Tocantins Diincar Klub Lain, Persija Jakarta?

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |04:51 WIB
Rahmad Darmawan Benarkan Gustavo Tocantins Diincar Klub Lain, Persija Jakarta?
Rahmad Darmawan membenarkan Gustavo Tocantins diincar klub lain (Foto: Instagram/@gustavotocantins)
A
A
A

BEKASI - Pelatih Barito Putera, Rahmad Darmawan, membenarkan Gustavo Tocantins tengah diincar klub lain. Namun, sang pelatih mengaku belum ada tawaran apa pun untuk pemainnya.

Persija Jakarta tengah berburu pemain asing untuk memenuhi slot yang belum dipenuhi di Liga 1 2023-2024. Macan Kemayoran hanya memakai lima pemain asing dari enam yang diizinkan (lima bebas + satu wajib ASEAN).

Gustavo Tocantins melesakkan dua gol buat Barito Putera ke gawang Arema FC di babak pertama (Foto: Instagram/@psbaritoputeraofficial)

Kurangnya jumlah amunisi asing dinilai sebagai penyebab performa Persija di musim ini jauh dari kata meyakinkan. Rumor mengenai legiun asing yang hendak didatangkan pada bursa transfer Liga 1 pun menyeruak.

Tocantins ramai diisukan tengah diincar Persija. Rahmad menjawab rumor tersebut saat ditemui di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jawa Barat. Ia tak menampik pemainnya dibidik klub lain, tetapi hingga kini belum ada tawaran masuk.

“Setahu saya belum berpelukan sama saya, jadi belum ada (tawaran dari Persija untuk Gustavo), belum,” kata Rahmad pada konferensi pers yang dihadiri MNC Portal Indonesia (MPI), Sabtu 21 Oktober 2023.

“Ada klub yang meminta dia (Gustavo), ada, tapi bukan dari Persija, enggak tahu kalau di menit akhir (bursa transfer) besok ya,” sambung pria asal Lampung itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/03/51/1640023/anthony-ginting-absen-di-korea-masters-2025-pgn.webp
Anthony Ginting Absen di Korea Masters 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/03/03/gigi_dalligna_marc_marquez_francesco_bagnaia_2.jpg
Rahasia Sukses Marc Marquez di MotoGP 2025, Peran Besar Gigi Dall’Igna Terungkap
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement