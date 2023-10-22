Rahmad Darmawan Benarkan Gustavo Tocantins Diincar Klub Lain, Persija Jakarta?

BEKASI - Pelatih Barito Putera, Rahmad Darmawan, membenarkan Gustavo Tocantins tengah diincar klub lain. Namun, sang pelatih mengaku belum ada tawaran apa pun untuk pemainnya.

Persija Jakarta tengah berburu pemain asing untuk memenuhi slot yang belum dipenuhi di Liga 1 2023-2024. Macan Kemayoran hanya memakai lima pemain asing dari enam yang diizinkan (lima bebas + satu wajib ASEAN).

Kurangnya jumlah amunisi asing dinilai sebagai penyebab performa Persija di musim ini jauh dari kata meyakinkan. Rumor mengenai legiun asing yang hendak didatangkan pada bursa transfer Liga 1 pun menyeruak.

Tocantins ramai diisukan tengah diincar Persija. Rahmad menjawab rumor tersebut saat ditemui di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jawa Barat. Ia tak menampik pemainnya dibidik klub lain, tetapi hingga kini belum ada tawaran masuk.

BACA JUGA: Rahmad Darmawan Isyaratkan Lepas Gustavo Tocantins ke Persija Jakarta

“Setahu saya belum berpelukan sama saya, jadi belum ada (tawaran dari Persija untuk Gustavo), belum,” kata Rahmad pada konferensi pers yang dihadiri MNC Portal Indonesia (MPI), Sabtu 21 Oktober 2023.

“Ada klub yang meminta dia (Gustavo), ada, tapi bukan dari Persija, enggak tahu kalau di menit akhir (bursa transfer) besok ya,” sambung pria asal Lampung itu.