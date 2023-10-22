Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Liga Inggris 2023-2024: Mikel Arteta Kesal Arsenal Hampir Kalah dari Chelsea

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |10:09 WIB
Liga Inggris 2023-2024: Mikel Arteta Kesal Arsenal Hampir Kalah dari Chelsea
Mikel Arteta kesal Arsenal hampir kalah dari Chelsea (Foto: REUTERS)
MIKEL Arteta kesal Arsenal hampir kalah dari Chelsea. Laga yang digelar di Stamford Bridge pada Sabtu (21/10/2023) kemarin tersebut berakhir dengan skor imbang 2-2.

The Gunners – julukan Arsenal – tertinggal lebih dulu akibat gol-gol Cole Palmer (13’) dan Mykhailo Mudryk (48’). Namun, Arsenal sukses menyamakan skor melalui Declan Rice (77’) dan Leandro Trossard (84’)

Chelsea vs Arsenal

"Kami kebobolan dua kali dan mencetak dua gol! Saya pikir kesalahannya ada di awal permainan. Saya pikir kami tidak bermain dengan tujuan dan kejelasan yang cukup," kata Arteta dilansir dari laman Arsenal, Minggu (22/10/2023).

"Kami hanya menggerakkan bola tanpa benar-benar berniat mengancam mereka, dan itu sangat berbahaya. Kami bahkan tidak memenangkan duel,"tambahnya.

Pelatih asal Spanyol itu mengatakan Chelsea memang menampilkan permainan cukup bagi dalam laga itu. Hal tersebut membuat timnya sangat kesulitan dalam laga itu dalam upaya meraih kemenangan.

