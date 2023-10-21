Ada Akun Bodong Ngaku-Ngaku, Pemain Timnas Indonesia Shayne Pattynama Murka

ADA akun bodong ngaku-ngaku, pemain Timnas Indonesia, Shayne Pattynama, langsung murka. Bek kiri milik Viking FK itu mendapati sebuah akun palsu di media sosial TikTok yang mengatasnamakan dirinya dengan nama akun @shaynepattynamaofficial.

Tak pelak, Shayne Pattynama langsung menyebarkan akun bodong @shaynepattynamaofficial ini di Instagram stories pribadinya, @s.pattynama. Terlihat, akun bodong itu sudah mendapatkan 9430 followers, memfollow 38 akun, dan 122 ribu like.

Shayne Pattynama geram akan kelakuan oknum yang membuat akun bodong yang mengatasnamakan dirinya itu. Pemain naturalisasi 25 tahun itu pun menegaskan bahwa itu bukan akun miliknya dan ia mengaku tidak memiliki akun TikTok selama ini.

"Ini bukan TikTok saya, saya tidak punya satu pun," tegas Shayne Pattynama dalam keterangan di unggahan Instagram stories pribadinya, @s.pattynama, dikutip Sabtu (21/10/2023).

Hingga artikel ini dibua, akun bodong @shaynepattynamaofficial masih ada dan tidak diblokir. Isi dari akun bodong tersebut pun membahas segala hal yang berkaitan dengan Shayne Pattynama.