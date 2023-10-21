Media Vietnam Sebut Timnas Vietnam Sulit Tembus Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong Justru Optimis dengan Timnas Indonesia

MEDIA Vietnam, VTC, sebut Timnas Vietnam sulit tembus babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal ini sontak jadi sorotan karena sikap yang diperlihatkan Timnas Vietnam berbanding terbalik dengan rivalnya, yakni Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, diketahui sangat optimis bisa meloloskan Timnas Indonesia ke babak ketiga.

Sebagaimana diketahui, Timnas Vietnam akan memulai perjalanan di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dari putaran kedua. Mereka tergabung di Grup F bersama Timnas Indonesia, Irak, dan Filipina.

Pertemuan Timnas Vietnam dengan Timnas Indonesia tak hanya terjadi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kedua tim itu juga akan bersua di fase grup Piala Asia 2023 karena sama-sama tergabung di Grup D dengan Irak dan juga Jepang.

VTC pun menyebut Federasi Sepakbola Vietnam (VFF) menargetkan tim sepakbola putra lolos babak penyisihan grup Piala Asia 2023 dan juga lolos putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagi media Vietnam tersebut, target ini sangat sulit untuk Timnas Vietnam.

“VFF memasang target sulit untuk tim Vietnam,” tulis VTC, dikutip Sabtu (20/10/2023).

“Federasi Sepakbola Vietnam (VFF) menargetkan tim sepakbola putra lolos babak penyisihan grup Piala Asia 2023 dan memasuki babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026,” lanjutnya.

“Pada 15 Oktober 2023 pagi, Kongres Tahunan VFF 2023 berlangsung di Hanoi. Anggota Federasi dan Komite Tetap VFF membahas banyak isu penting dalam sepakbola Vietnam. Di antaranya,prestasi timnas, kualitas organisasi V-League, dan pelaporan keuangan menjadi isu yang banyak mendapat perhatian,” jelas VTC.

Soal target Timnas Vietnam, Wakil Presiden VFF yang membidangi urusan profesional, Tran Anh Tu, pun disebut mengamisi hal itu. Dia merasa target tinggi ini sulit untuk dicapai Timnas Vietnam.

“VFF menetapkan tujuan agar tim Vietnam lolos babak penyisihan grup Piala Asia dan membangun kembali prestasi dengan mencapai babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini adalah tujuan yang sangat sulit,” ujar Tran Anh Tu, dikutip dari VTC.