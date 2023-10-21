Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Siap Permalukan Juventus, AC Milan Ingin Perkukuh Diri di Puncak Klasemen Liga Italia 2023-2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |01:04 WIB
Siap Permalukan Juventus, AC Milan Ingin Perkukuh Diri di Puncak Klasemen Liga Italia 2023-2024
Para pemain AC Milan kala berlaga. (Foto: Reuters)
MILAN – Pemain AC Milan, Yacine Adli, memastikan kemenangan jadi target timnya saat melawan Juventus dalam lanjutan Liga Italia 2023-2024. AC Milan siap mempermalukan Juventus demi memperkukuh diri di puncak klasemen Liga Italia musim ini.

Yacine Adli mengatakan AC Milan akan kerja keras saat melawan Juventus. Pasalnya, laga diyakini takkan berjalan mudah.

AC Milan

"Kami ingin memenangkan sesuatu yang penting. Melawan Juventus itu akan penting, tetapi kami akan selalu berusaha untuk menang," ujar Yacine Adli, dilansir dari Tuttomercato, Sabtu (21/10/2023).

Adli mengatakan hal paling terpenting adalah AC Milan tidak cepat berpuas diri dengan capaian saat ini. AC Milan harus tetap bersikap haus akan kemenangan dalam laga-laga ke depan demi menjaga asa merebut gelar juara Liga Italia.

"Kami berada di posisi pertama, tetapi kami tahu bahwa jalannya masih panjang," ujar Adli.

