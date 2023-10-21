Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Jelang Sevilla vs Real Madrid, Carlo Ancelotti Izinkan Sergio Ramos Selebrasi jika Bobol Gawang Los Blancos

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |19:13 WIB
Jelang Sevilla vs Real Madrid, Carlo Ancelotti Izinkan Sergio Ramos Selebrasi jika Bobol Gawang <i>Los Blancos</i>
Momen Carlo Ancelotti masih bersama Sergio Ramos di Real Madrid. (Foto: ESPN)
A
A
A

SEVILLA – Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, amat antusias menyambut pertandingan melawan Sevilla di pekan ke-10 Liga Spanyol 2023-2024, pada Sabtu (21/10/2023) pukul 23.30 WIB. Pasalnya Ancelotti akan berjumpa salah satu mantan pemain terbaiknya di Madrid, yakni Sergio Ramos yang kini berada di skuad Sevilla.

Meski kini menjadi lawan, Ancelotti tetap senang bias bereuni dengan Ramos. Bahkan ia mengizinkan Ramos melakukan apapun, termasuk selebrasi jika mantan kapten Los Blancos itu menjebol gawang Madrid.

Ya, Real Madrid akan bertandang ke markas Sevilla di Stadion Sanchez Pizjuan malam WIB nanti. Pertandingan yang akan menarik karena menjadi ajang reuni dengan Ramos yang merupakan mantan kapten Los Blancos -julukan Real Madrid.

Seperti diketahui, Ramos memutuskan hengkang dari Paris Saint-Germain (PSG) ke Sevilla pada bulan September lalu. Bek veteran Spanyol ini memilih pindah ke Sevilla karena merupakan klub masa kecilnya sebelum berlabuh ke Real Madrid pada 2005 silam.

Sergio Ramos saat di Real Madrid

Kini, Ramos pun akan bersua dengan Real Madrid, klub yang dibela selama kurang lebih 16 tahun lamanya. Berbagai memori manis sudah dia rasakan saat masih berseragam Los Blancos. Tapi pertemuan kali ini, dia akan menjadi sebagai lawan untuk mantan timnya.

Ancelotti pun tidak sabar untuk bertemu dengan Ramos di laga kontra Sevilla malam hari nanti. Pelatih asal Italia ini mengatakan betapa pentingnya sosok bek berusia 37 tahun itu. Ancelotti sampai mengatakan dirinya bukanlah siapa-siapa tanpa Ramos ketika sukses membawa Real Madrid meraih trofi Liga Champions 2014.

Halaman:
1 2
      
