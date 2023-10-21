Usai Latih Birmingham City, Wayne Rooney Diprediksi Bakal Tangani Manchester United

Wayne Rooney saat ini sedang melatih klub kasta kedua Liga Inggris, Birmingham City. (Foto: Instagram/waynerooney)

MANCHESTER - Legenda Manchester United, Dimitar Berbatov percaya saat ini Wayne Rooney sedang menimba ilmu agar menjadi pelatih yang hebat dengan menangani berbagai klub. Pada akhirnya Berbatov yakin tujuan akhir Rooney adalah melatih Man United.

Seperti yang diketahui, Rooney baru saja ditunjuk sebagai pelatib Birmingham City, klub yang berkompetisi di kasta kedua Liga Inggris. Sebelumnya, Rooney sudah berpengalaman melatih Derby County hingga DC United.

Melihat hal tersebut, Berbatov yakin Rooney saat ini sedang mencari pengalaman untuk bersiap melatih Setan Merah -julukan Manchester United- di masa mendatang. Mantan striker asal Bulgaria itu mengklaim, tujuan utama Rooney turun ke dunia kepelatihan adalah melatih Manchester United.

"Saya cukup yakin dia sedang bersiap untuk jabatan tertinggi, untuk mengelola United, karena itulah tujuan utamanya," ungkap Berbatov dilansir dari Daily Star, Sabtu (21/10/2023).

Rooney memang sangat lekat dengan Manchester United. Pelatih berpaspor Inggris itu tercatat sebagai salah satu legenda setelah bermain selama 13 tahun untuk Setan Merah.