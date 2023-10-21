Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Usai Latih Birmingham City, Wayne Rooney Diprediksi Bakal Tangani Manchester United

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |04:01 WIB
Usai Latih Birmingham City, Wayne Rooney Diprediksi Bakal Tangani Manchester United
Wayne Rooney saat ini sedang melatih klub kasta kedua Liga Inggris, Birmingham City. (Foto: Instagram/waynerooney)
A
A
A

MANCHESTER - Legenda Manchester United, Dimitar Berbatov percaya saat ini Wayne Rooney sedang menimba ilmu agar menjadi pelatih yang hebat dengan menangani berbagai klub. Pada akhirnya Berbatov yakin tujuan akhir Rooney adalah melatih Man United.

Seperti yang diketahui, Rooney baru saja ditunjuk sebagai pelatib Birmingham City, klub yang berkompetisi di kasta kedua Liga Inggris. Sebelumnya, Rooney sudah berpengalaman melatih Derby County hingga DC United.

Melihat hal tersebut, Berbatov yakin Rooney saat ini sedang mencari pengalaman untuk bersiap melatih Setan Merah -julukan Manchester United- di masa mendatang. Mantan striker asal Bulgaria itu mengklaim, tujuan utama Rooney turun ke dunia kepelatihan adalah melatih Manchester United.

Wayne Rooney

"Saya cukup yakin dia sedang bersiap untuk jabatan tertinggi, untuk mengelola United, karena itulah tujuan utamanya," ungkap Berbatov dilansir dari Daily Star, Sabtu (21/10/2023).

Rooney memang sangat lekat dengan Manchester United. Pelatih berpaspor Inggris itu tercatat sebagai salah satu legenda setelah bermain selama 13 tahun untuk Setan Merah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/02/11/1639469/ketum-ffi-michael-sianipar-apresiasi-dukungan-pssi-dan-kemenpora-majukan-futsal-indonesia-slb.jpg
Ketum FFI Michael Sianipar Apresiasi Dukungan PSSI dan Kemenpora Majukan Futsal Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/03/aldila_sutjiadijanice_tjen.jpg
Janice Tjen/Aldila Sutjiadi Juara Chennai Open 2025, Petenis Indonesia Guncang Dunia!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement