Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-17 Sisakan 1 Laga Uji Coba di Jerman

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |20:40 WIB
Timnas Indonesia U-17 Sisakan 1 Laga Uji Coba di Jerman
Timnas Indonesia U-17 tinggal menjalani satu agenda uji coba lagi di Jerman (Foto: PSSI)
A
A
A

MONCHENGLADBACH - Timnas Indonesia U-17 tinggal melakoni satu laga uji coba di Jerman. Setelah itu, mereka akan kembali ke Indonesia usai melakoni pemusatan latihan (TC) di Negeri Panser sejak September 2023.

TC itu dijalani Skuad Garuda Asia untuk persiapan Piala Dunia U-17 2023. Agenda itu dijalani tim asuhan Bima Sakti agar makin matang pada Piala Dunia U-17 di mana Indonesia bertindak sebagai tuan rumah.

Timnas Indonesia U-17 vs SV Meppen

Anak asuh Bima Sakti Tukiman menyisakan satu laga uji coba lagi di Jerman. Sebelumnya, beberapa rangkaian telah dilalui tim itu untuk melihat perkembangan para pemain selama berlatih di sana.

"Indonesia masih tersisa satu pertandingan uji coba lagi sebelum kembali pada 23 Oktober. Mereka akan berhadapan dengan FC Koln U-17 pada 20 Oktober 2023," tulis pengumuman di laman resmi PSSI, dikutip pada Jumat (20/10/2023).

Nantinya, Timnas Indonesia masih akan menjalani TC lanjutan di Tanah Air. Dengan demikian, Arkhan Kaka dan kawan-kawan dapat makin siap menatap Piala Dunia U-17.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/51/3180893/fadly_alberto-cRWG_large.jpg
Kisah Fadly Alberto Campur Aduk Jelang Bela Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2025: Senang tapi Masih Tak Sangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/51/3180888/timnas_indonesia_u_17-DOiR_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2025: Live di Mana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/51/3180866/timnas_indonesia_u_17-ucyi_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Zambia U-17 di Piala Dunia U-17 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/51/3180662/timnas_indonesia_u_17_saat_ditahan_pantai_gading_u_17_dalam_laga_uj_coba_federasi_sepakbola_pantai_gading-YKOd_large.jpg
Timnas Indonesia U-17 Gagal Menang Lawan Wakil Afrika Jelang Piala Dunia U-17 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/02/11/1639469/ketum-ffi-michael-sianipar-apresiasi-dukungan-pssi-dan-kemenpora-majukan-futsal-indonesia-slb.webp
Ketum FFI Michael Sianipar Apresiasi Dukungan PSSI dan Kemenpora Majukan Futsal Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/02/penyerang_persija_jakarta_emaxwell_souza.jpg
Usai Hattrick vs PSBS Biak, Maxwell Souza Kirim Pesan Penting untuk Tim Persija
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement