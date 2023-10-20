Timnas Indonesia U-17 Sisakan 1 Laga Uji Coba di Jerman

Timnas Indonesia U-17 tinggal menjalani satu agenda uji coba lagi di Jerman (Foto: PSSI)

MONCHENGLADBACH - Timnas Indonesia U-17 tinggal melakoni satu laga uji coba di Jerman. Setelah itu, mereka akan kembali ke Indonesia usai melakoni pemusatan latihan (TC) di Negeri Panser sejak September 2023.

TC itu dijalani Skuad Garuda Asia untuk persiapan Piala Dunia U-17 2023. Agenda itu dijalani tim asuhan Bima Sakti agar makin matang pada Piala Dunia U-17 di mana Indonesia bertindak sebagai tuan rumah.

Anak asuh Bima Sakti Tukiman menyisakan satu laga uji coba lagi di Jerman. Sebelumnya, beberapa rangkaian telah dilalui tim itu untuk melihat perkembangan para pemain selama berlatih di sana.

"Indonesia masih tersisa satu pertandingan uji coba lagi sebelum kembali pada 23 Oktober. Mereka akan berhadapan dengan FC Koln U-17 pada 20 Oktober 2023," tulis pengumuman di laman resmi PSSI, dikutip pada Jumat (20/10/2023).

Nantinya, Timnas Indonesia masih akan menjalani TC lanjutan di Tanah Air. Dengan demikian, Arkhan Kaka dan kawan-kawan dapat makin siap menatap Piala Dunia U-17.