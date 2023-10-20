Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Argentina Tegas Sebut Jakarta Akan Tenggelam, FIFA Justru Pilih Ibu Kota Indonesia sebagai Tempat Spesial!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |17:51 WIB
Media Argentina Tegas Sebut Jakarta Akan Tenggelam, FIFA Justru Pilih Ibu Kota Indonesia sebagai Tempat Spesial!
Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jakarta. (Foto: Okezone)
A
A
A

MEDIA Argentina, Sol Play 91,5, secara tegas mengatakan ibu kota Indonesia, Jakarta, segera tenggelam karena eksploitasi air tanah yang berlebihan. Pendapat itu disampaikan Sol Play 91,5 beberapa saat sebelum Timnas Indonesia bersua Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Senin, 19 Juni 2023.

“Jakarta tenggelam: Masalah yang pelik dari ibu kota Indonesia tempat Timnas Argentina akan bermain Senin ini,” tulis Sol Play 91,5 pada medio Juni 2023.

Media Argentina

“Jakarta, kota terpadat keempat di planet dengan lebih dari 10 juta jiwa penduduk yang memiliki banyak masalah. Pada dasarnya, masa depan Jakarta adalah untuk menghilang di bawah perairan Laut Jawa, menggantung di Samudera Hindia, karena itu tenggelam sebanyak 25 sentimeter setiap tahunnya karena suplai air tanah yang berujung kepada eksploitasi berlebihan terhadap air tanah,” tegas Sol Play 91,5.

Hanya saja apa yang disampaikan Sol Play 91,5 tidak membuat FIFA gentar menunjuk Jakarta sebagai salah satu kota penyelenggara Piala Dunia U-17 2023. Sekadar diketahui, pada 23 Juni 2023, FIFA menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 2023.

Medio Agustus 2023, FIFA memutuskan empat kota penyelenggara Piala Dunia U-17 2023 yakni Jakarta, Bandung, Solo dan Surabaya. Jakarta diwakili stadion kedua termegah di Ibu Kota, yakni Jakarta International Stadium.

Halaman:
1 2
      
