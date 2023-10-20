Mampu Terjemahkan Pesan Shin Tae-yong ke Pemain Timnas Indonesia dengan Mudah, Jeong Seok-seo Beberkan Alasannya

JAKARTA - Tim Nasional (Timnas) Indonesia dengan mudah menerapkan apa yang diinginkan pelatih Shin Tae-yong karena bantuan dari sang penerjemah, Jeong Seok-seo. Lantas apa yang membuat Jeong Seok-seo dengan mudah menerjemahkan maksud Shin Tae-yong kepada skuad Garuda?

Ternyata penyebabnya karena dulunya Jeong Seok-seo adalah pesepakbola. Jadi, kurang lebih ia tahu istilah dan hal-hal yang mengenai sepakbola.

Sebagaimana diketahui, Jeong Seok-seo hampir empat tahun sudah mendampingi Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Sebab, sejak 2019 pelatih itu menukangi Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia-

Jeje sapaan akrabnya mengatakan transfer pemahaman dari Shin Tae-yong ke para pemain Timnas Indonesia lewatnya cukup berjalan baik sejauh ini. Dia pun menikmati menjadi penerjemah pelatih itu sampai saat ini.

"Karena sebelumnya saya pemain bola. Saat sekolah dasar sampai SMP, saya bermain bola lalu berhenti dan pindah ke Indonesia. Sudah terbiasa dalam dunia sepak bola," kata Jeong Seok-seo di Bandara Soekarno-Hatta, Rabu (18/10/2023).

"Di (Korea Selatan) sekolah sepak bola (SSB) ada di setiap sekolah. Saya sampai tinggal di asrama. Saya belajar sepak bola sampai tiga kali latihan dalam sehari,"tambahnya.