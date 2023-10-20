Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Mampu Terjemahkan Pesan Shin Tae-yong ke Pemain Timnas Indonesia dengan Mudah, Jeong Seok-seo Beberkan Alasannya

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |17:36 WIB
Mampu Terjemahkan Pesan Shin Tae-yong ke Pemain Timnas Indonesia dengan Mudah, Jeong Seok-seo Beberkan Alasannya
Jeong Seok-seo saat membantu Shin Tae-yong terjemahkan kepada Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/jeongseokseo)
A
A
A

JAKARTA - Tim Nasional (Timnas) Indonesia dengan mudah menerapkan apa yang diinginkan pelatih Shin Tae-yong karena bantuan dari sang penerjemah, Jeong Seok-seo. Lantas apa yang membuat Jeong Seok-seo dengan mudah menerjemahkan maksud Shin Tae-yong kepada skuad Garuda?

Ternyata penyebabnya karena dulunya Jeong Seok-seo adalah pesepakbola. Jadi, kurang lebih ia tahu istilah dan hal-hal yang mengenai sepakbola.

Sebagaimana diketahui, Jeong Seok-seo hampir empat tahun sudah mendampingi Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Sebab, sejak 2019 pelatih itu menukangi Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia-

Jeje sapaan akrabnya mengatakan transfer pemahaman dari Shin Tae-yong ke para pemain Timnas Indonesia lewatnya cukup berjalan baik sejauh ini. Dia pun menikmati menjadi penerjemah pelatih itu sampai saat ini.

Penerjeman Jeong Seok-seo bersama Shin Tae-yong

"Karena sebelumnya saya pemain bola. Saat sekolah dasar sampai SMP, saya bermain bola lalu berhenti dan pindah ke Indonesia. Sudah terbiasa dalam dunia sepak bola," kata Jeong Seok-seo di Bandara Soekarno-Hatta, Rabu (18/10/2023).

"Di (Korea Selatan) sekolah sepak bola (SSB) ada di setiap sekolah. Saya sampai tinggal di asrama. Saya belajar sepak bola sampai tiga kali latihan dalam sehari,"tambahnya.

Halaman:
1 2
      
