Media Vietnam Sebut Ramadhan Sananta Berkaki Kayu tapi Sejajar Lionel Messi

MEDIA Vietnam, Soha.vn, menyebut Ramadhan Sananta sebagai striker berkaki kayu. Namun, pemain Persis Solo itu kini bisa sejajar dengan Lionel Messi di Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Sekadar informasi, Sananta sudah menyumbang tiga gol bagi Timnas Indonesia di ajang Kualifikasi Piala Dunia 2026. Dua gol dihasilkan dari leg pertama kontra Timnas Brunei Darussalam, sementara satu lagi dari pertandingan kedua.

Catatan itu membuatnya sejajar dengan Dimas Drajad di daftar skor sementara Kualifikasi Piala Dunia 2026. Tak hanya itu, Sananta berdiri dalam satu posisi yang sama dengan Lionel Messi!

Ya, La Pulga juga mengemas tiga gol pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Bintang Inter Miami itu mengemas dua gol tambahan pada laga kontra Timnas Peru yang berlangsung Rabu 18 Oktober 2023.

Situasi itu mendapat sorotan dari media Vietnam. Mereka menyebut Sananta mengalami sebuah langkah maju dalam kariernya, padahal sempat dikritik sebagai kaki kayu.

"Namun jika dihitung secara global, Messi bukanlah satu-satunya pemain yang menduduki puncak daftar pencetak gol di kualifikasi Piala Dunia 2026," ulas Soha.vn, dikutip pada Jumat (20/10/2023).