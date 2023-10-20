Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Legenda Timnas Prancis Jelaskan Mengapa Jude Bellingham Lebih Baik ketimbang Kylian Mbappe

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |03:07 WIB
Legenda Timnas Prancis Jelaskan Mengapa Jude Bellingham Lebih Baik ketimbang Kylian Mbappe
Jude Bellingham dinilai lebih baik ketimbang Kylian Mbappe (Foto: REUTERS)
A
A
A

LEGENDA Timnas Prancis, Frank Lebouef, jelaskan mengapa Jude Bellingham lebih baik ketimbang Kylian Mbappe. Menurut Lebouef, Bellingham berhasil menunjukkan kerja yang lebih keras ketimbang Mbappe.

Bellingham dan Mbappe merupakan para bintang sepakbola yang bersinar terang pada saat ini bersama Erling Haaland. Namun, keduanya memiliki perbedaan yang signifikan.

Kylian Mbappe

Mbappe bermain sebagai penyerang, sedangkan Bellingham mempunyai posisi murni sebagai gelandang. Kendati begitu, kedua pemain tersebut merupakan mesin gol untuk klubnya masing-masing.

Bellingham saat ini sudah mencatatkan 10 gol dari 10 pertandingan di semua kompetisi, sementara Mbappe telah mencanangkan delapan gol dari sembilan laga. Meski merupakan legenda Timnas Prancis, Leboeuf mengaku lebih senang melihat Bellingham yang merupakan gelandang berdarah Inggris.

“Saya akan memilih Jude Bellingham, karena satu alasan. Dia bermain sebagai gelandang dan berguna dalam banyak hal; bertahan, menyerang, mengatur permainan, memimpin rekan satu timnya,” kata Leboeuf dilansir dari Diario AS, Kamis (19/10/2023).

