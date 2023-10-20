Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Usai Persikabo 1973 Kalah Tipis 2-3 dari PSIS Semarang, Aji Santoso Janjikan Hal Ini di Putaran Kedua

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |20:29 WIB
Usai Persikabo 1973 Kalah Tipis 2-3 dari PSIS Semarang, Aji Santoso Janjikan Hal Ini di Putaran Kedua
Persikabo 1973 kala berlaga. (Foto: Persikabo 1973)
A
A
A

CIKARANG – Pelatih Persikabo 1973, Aji Santoso, kecewa berat timnya kalah dari PSIS Semarang dalam lanjutan Liga 1 2023-2024. Usai laga itu, Aji Santoso pun berjanji Persikabo 1973 akan tampil memaksimal di putaran kedua Liga 1 2023-2024.

"Cukup disayangkan, pertandingan tadi sebenarnya di babak pertama kami tampil cukup bagus. Sempat unggul, namun akhirnya terbalas oleh lawan," kata Aji dalam konferensi pers yang juga dihadiri oleh MNC Portal Indonesia, Jumat (20/10/2023).

Persikabo 1973

"Memang pemain kami juga sudah berusaha maksimal," sambungnya.

Lebih lanjut, Aji menjanjikan evaluasi besar-besaran untuk Laskar Padjajaran -julukan Persikabo 1973- untuk putaran kedua Liga 1 2023-2024. Pelatih berusia 53 tahun itu menegaskan, Persikabo 1973 akan bangkit pada putaran kedua.

Halaman:
1 2
      
