Hasil Persikabo 1973 vs PSIS Semarang di Liga 1 2023-2024: Laskar Mahesa Jenar Menang 3-2!

BEKASI – PSIS Semarang menang atas Persikabo 1973 di pekan ke-16 Liga 1 2023-2024, pada Jumat (20/10/2023) sore WIB. Bermain di Stadion Wibawa Mukti, Bekasi, tim berjuluk Laskar Mahesa Jenar itu menang dengan skor tipis 3-2 atas Persikabo.

Sejatinya PSIS tertinggal lebih dulu gara-gara gol Yandi Sofyan (14’). Namun, PSIS mampu mencetak tiga gol balasan terhadap tim tuan rumah lewat aksi Taisei Marukawa (38’), Paulo Gali (49’), dan Carlos Fortes (55’). Persikabo menambah gol berkat Roni Sugeng (80’), tapi PSIS tetap menang karena unggul 3-2.

Dengan hasil itu, PSIS sementara berhasil berada di peringkat keempat dengan 27 poin. Sementara Persikabo semakin terpuruk dengan berada di urutan 17.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persikabo 1973 langsung bermain dalam tekanan sejak awal babak pertama. Pertahanan Laskar Padjajaran -julukan Persikabo 1973- digempur habis PSIS Semarang.

Namun, Laskar Mahesa Jenar -julukan PSIS Semarang- terpantau kesulitan memanfaatkan peluang. Sementara, Persikabo 1973 yang mengandalkan serangan balik justru mampu mencetak gol.

Adalah Yandi Sofyan (14') yang mampu menciptakan gol lewat tandukkannya, Persikabo 1973 unggul 1-0. Usai gol itu, Persikabo 1973 mulai menemukan ritme permainannya.

Tak jarang, Laskar Padjajaran mampu membahayakan gawang PSIS Semarang. Memasuki pertengahan pertandingan, Laskar Mahesa Jenar mulai berani keluar dari tekanan.

Hasilnya manis, Taisei Marukawa (38') mampu menyamakan kedudukan lewat sepakan jarak dekat. Pada akhirnya, babak pertama selesai dengan skor sama kuat 1-1.