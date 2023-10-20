Joan Laporta Sebut Lionel Messi Balik ke Camp Nou 2-4 Tahun Lagi

BARCELONA - Presiden Barcelona, Joan Laporta, menyebut Lionel Messi akan kembali ke Camp Nou suatu saat nanti. Namun, kembalinya sang pesepakbola bukan untuk berseragam Blaugrana.

Seperti diketahui, Messi meninggalkan Barcelona pada 2021. Megabintang Argentina itu meninggalkan tim yang sudah membesarkan namanya setelah mengabdi sejak 2006.

Messi kemudian bergabung dengan Paris Saint-Germain (PSG). Namun, The Messiah hanya bertahan dua musim sebelum bergabung dengan Inter Miami pada bursa transfer musim panas 2023.

Namanya sempat diisukan kembali ke Barcelona sebelum akhirnya bergabung dengan Inter Miami. Akan tetapi, Messi akhirnya lebih memilih merapat ke Liga Amerika Serikat.

Walau demikian, Barcelona tetap bersikukuh ingin membawa Messi kembali ke Camp Nou. Laporta mengatakan sudah ada kontak dengan klub milik David Beckham itu untuk melangsungkan laga persahabatan.