Penyebab Media Vietnam Samakan Striker Timnas Indonesia dengan Lionel Messi

PENYEBAB media Vietnam, Soha Vn, menyamakan striker Timnas Indonesia, Ramadhan Sananta, dengan Lionel Messi akan diulas Okezone. Belakangan, Soha Vn mengklaim penyerang 20 tahun itu sejajar dengan megabintang Timnas Argentina, Lionel Messi.

“Sempat dikritik karena berkaki kayu, striker Indonesia berusia 20 tahun ini (Ramadhan Sananta) sejajar dengan Messi di Kualifikasi Piala Dunia,” tulis Soha Vn dalam judul artikel yang mereka buat, dikutip Jumat (20/10/2023).

(Media Vietnam menyamakan Ramadhan Sananta dengan Lionel Messi. (Foto: Soha.vn)

Penyebabnya, karena Ramadhan Sananta dan Lionel Messi saat ini berstatus top skor sementara Kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan tiga gol. Khusus untuk Ramadhan Sananta, striker milik Persis Solo ini mampu mencetak tiga gol sebagai pemain pengganti dalam dua laga.

“Tiga gol ke gawang Brunei menjadi langkah penting bagi karier Ramadhan Sananta. Penyerang 20 tahun itu merupakan harapan sepakbola Indonesia,” lanjut bunyi pernyataan Soha Vn.

Ramadhan Sananta mencetak dua gol meski hanya bermain 32 menit saat Timnas Indonesia menang 6-0 atas Brunei Darussalam di leg I Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah itu, striker 20 tahun ini mencetak satu gol meski hanya bermain 29 menit ketika Timnas Indonesia menang lagi 6-0 di leg II.

Sementara itu, Lionel Messi harus mencetak tiga gol justru dari tiga laga dan dua gol di antaranya ketika bermain sebagai starter. Teranyar, megabintang Inter Miami itu mengemas dua gol tambahan pada laga kontra Timnas Peru yang berlangsung Rabu 18 Oktober 2023.