Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penyebab Media Vietnam Samakan Striker Timnas Indonesia dengan Lionel Messi

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |11:38 WIB
Penyebab Media Vietnam Samakan Striker Timnas Indonesia dengan Lionel Messi
Media Vietnam samakan dengan Lionel Messi dengan Ramadhan Sananta. (Foto: REUTERS)
A
A
A

PENYEBAB media Vietnam, Soha Vn, menyamakan striker Timnas Indonesia, Ramadhan Sananta, dengan Lionel Messi akan diulas Okezone. Belakangan, Soha Vn mengklaim penyerang 20 tahun itu sejajar dengan megabintang Timnas Argentina, Lionel Messi.

“Sempat dikritik karena berkaki kayu, striker Indonesia berusia 20 tahun ini (Ramadhan Sananta) sejajar dengan Messi di Kualifikasi Piala Dunia,” tulis Soha Vn dalam judul artikel yang mereka buat, dikutip Jumat (20/10/2023).

Media Vietnam samakan Ramadhan Sananta dengan Lionel Messi

(Media Vietnam menyamakan Ramadhan Sananta dengan Lionel Messi. (Foto: Soha.vn)

Penyebabnya, karena Ramadhan Sananta dan Lionel Messi saat ini berstatus top skor sementara Kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan tiga gol. Khusus untuk Ramadhan Sananta, striker milik Persis Solo ini mampu mencetak tiga gol sebagai pemain pengganti dalam dua laga.

“Tiga gol ke gawang Brunei menjadi langkah penting bagi karier Ramadhan Sananta. Penyerang 20 tahun itu merupakan harapan sepakbola Indonesia,” lanjut bunyi pernyataan Soha Vn.

Ramadhan Sananta mencetak dua gol meski hanya bermain 32 menit saat Timnas Indonesia menang 6-0 atas Brunei Darussalam di leg I Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah itu, striker 20 tahun ini mencetak satu gol meski hanya bermain 29 menit ketika Timnas Indonesia menang lagi 6-0 di leg II.

Sementara itu, Lionel Messi harus mencetak tiga gol justru dari tiga laga dan dua gol di antaranya ketika bermain sebagai starter. Teranyar, megabintang Inter Miami itu mengemas dua gol tambahan pada laga kontra Timnas Peru yang berlangsung Rabu 18 Oktober 2023.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/51/3180773/mees_hilgers_mengalami_cedera_acl_meeshilgerss-Ea2A_large.jpg
BREAKING NEWS: Bek Timnas Indonesia Mess Hilgers Cedera ACL, Akhiri Musim Lebih Cepat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/51/3180531/radja_nainggolan-cDvO_large.jpg
Kisah Haru Radja Nainggolan, Akui Menyesal Bela Belgia dan Ingin Perkuat Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/51/3180505/roberto_donadoni-Kdno_large.jpg
3 Pelatih Kenamaan Dunia yang Tertarik Tangani Timnas Indonesia, Nomor 1 Roberto Donadoni!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/51/3180239/timnas_indonesia-aLmd_large.jpg
Alasan Atep Sarankan Timnas Indonesia Ditangani Pelatih Asal Eropa
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/01/11/1639163/persib-bandung-tantang-selangor-fc-di-afc-champions-league-two-ini-jadwal-dan-link-nontonnya-ksy.webp
Persib Bandung Tantang Selangor FC di AFC Champions League Two, Ini Jadwal dan Link Nontonnya!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/02/striker_real_madrid_kylian_mbappe_mencetak_dua_gol.jpg
Hasil Lengkap Liga Spanyol: Real Madrid Bantai Valencia, Mbappe Cetak Brace
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement