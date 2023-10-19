Cedera Jordi Amat Bakal Dipantau Langsung Staf Medis Timnas Indonesia

JAKARTA - Asisten Pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto belum bisa bicara kabar terbaru soal kondisi Jordi Amat yang mengalami cedera. Namun, ia memastikan sang pemain tetap akan dipantau langsung staf medis Timnas Indonesia.

Jordi mengalami cedera kala membela Johor Darul Takzim (JDT) di Liga Champions Asia 2023-2024. Akibatnya, pemain kelahiran Spanyol itu absen membela membela Timnas Indonesia melawan Timnas Brunei Darussalam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Nova mengatakan tim dokter sudah dipastikan akan memantau secara intensif kondisi Jordi. Hal itu agar perkembangan pemulihan cedera sang pemain dapat diketahui pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong.

"Jordi akan kami pantau langsung kondisi cederanya," kata Nova di Jakarta, Kamis (19/10/2023).

Sebelumya, Shin mengatakan sengaja tidak memanggil pemain berusia 31 tahun itu untuk laga Timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam. Sebab, ia menginginkan eks bek Swansea City itu fokus pada pemulihan cedera.