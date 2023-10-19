Hasil Timnas Futsal Putri Indonesia vs Filipina di PFF Womens Tri Nation Futsal 2023: Menang Telak 9-4, Garuda Pertiwi Melaju ke Final!

HASIL Timnas Futsal Putri Indonesia vs Filipina di PFF Womens Tri Nation Futsal 2023 akan diulas dalam artikel ini. Garuda Pertiwi -julukan Timnas Futsal Putri Indonesia- pun sukses melaju ke babak final.

Kepastian itu didapat usai Timnas Futsal Putri Indonesia menang besar atas Filipina di laga kedua PFF Womens Tri Nation Futsal 2023. Berlaga di Stadion Ninoy Aquino, Manila, Filipina, Kamis (19/10/2023), Timnas Futsal Putri Indonesia menang telak 9-4.

Gol Timnas Futsal Putri Indonesia ditorehkan oleh Nisma Franscida, Isyafadya Lala, Alya Ananda (2 gol) Fitri Rosdiana (dua gol), Dinar Kartika, Ikeu Rosita, Ade Fitriya.

Di final, Timnas Futsal Putri Indonesia masih menanti lawannya. Timnas Futsal Putri Indonesia akan menghadapi Selandia Baru atau Filipina.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Futsal Putri Indonesia bermain cukup ngotot sejak awal babak pertama. Mereka terus menggempur pertahanan Filipina agar dapat mencetak gol.

Skuad Garuda Pertiwi pun berhasil mencetak gol demi gol ke gawang Filipina pada babak pertama. Kemudian, mereka terus menunjukkan dominasi dalam laga itu.

Gawang Filipina berhasil diberondong oleh gol-gol Timnas Futsal Putri Indonesia. Total, ada enam gol yang tercipta ke gawang Filipina di babak pertama.

Filipina sendiri hanya mampu membalas dua gol di babak pertama. Laga babak pertama pun akhirnya rampung dengan skor 6-2.