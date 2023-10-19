Penyebab Penampilan Timnas Vietnam Mulai Melempem di FIFA Matchday Oktober 2023

PENYEBAB penampilan Timnas Vietnam mulai melempem di FIFA Matchday Oktober 2023 dibuka oleh sang pelatih. Seperti diketahui, hasil kurang baik harus diraih Timnas Vietnam.

Tim berjuluk The Golden Star Warrior itu terpaksa harus menelan tiga kekalahan memalukan dari semua laga FIFA Matchday Oktober 2023. Dalam jeda internasional ini, Vietnam menjalani tiga laga sebagai persiapan Piala Asia 2023 yang digelar Januari 2024 dan juga Kualifikasi Piala Dunia 2026 yang digelar mulai November.

Oleh sebab itu, pelatih Timnas Vietnam, Philippe Troussier, memilih bertanding dengan tiga tim kuat. Ada Timnas China, Uzbekistan, dan juga Korea Selatan, yang dihadapi Vietnam.

Namun alih-alih meraih hasil yang baik, Nguyen Tuan Anh dan kolega justru tampil melempem di tiga laga tersebut. Saat berhadapan dengan China, Vietnam harus takluk dengan skor 2-0.

Pada 45 menit pertama, sejatinya Timnas Vietnam mampu mengimbangi China. Namun di babak kedua, performa Vietnam menurun yang membuat mereka kebobolan dua gol melalui Wang Qiuming pada menit ke-56 dan Wu Lei di menit 90+8.

Di laga kedua menghadapi Uzbekistan, Vietnam kembali menelan kekalahan dengan skor 2-0. Di laga ini, Oston Urunov membuka keunggulan Uzbekistan di menit ke-25 yang kemudian digandakan oleh Husnuddin Alikulov di menit 67.

Hasil paling parah diraih Vietnam saat berhadapan dengan Korea Selatan pada Selasa, 17 Oktober 2023. Di laga ini, Timnas Vietnam tidak mampu berkutik sama sekali. Mereka bahkan tumbang dengan skor yang sangat mencolok, yakni 0-6

Melihat hasil kurang apik yang diraih oleh Timnas Vietnam sepanjang FIFA Matchday Oktober, Philippe Troussier mengungkapkan penyebab anak asuhnya meraih hasil buruk. Pelatih berkebangsaan Prancis itu berdalih jika kekalahan di tiga laga itu merupakan bagian dari proses.