Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penyebab Penampilan Timnas Vietnam Mulai Melempem di FIFA Matchday Oktober 2023

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |17:16 WIB
Penyebab Penampilan Timnas Vietnam Mulai Melempem di FIFA Matchday Oktober 2023
Laga Timnas Vietnam vs Timnas Korea Selatan di FIFA Matchday Oktober 2023. (Foto: Reuters)
A
A
A

PENYEBAB penampilan Timnas Vietnam mulai melempem di FIFA Matchday Oktober 2023 dibuka oleh sang pelatih. Seperti diketahui, hasil kurang baik harus diraih Timnas Vietnam.

Tim berjuluk The Golden Star Warrior itu terpaksa harus menelan tiga kekalahan memalukan dari semua laga FIFA Matchday Oktober 2023. Dalam jeda internasional ini, Vietnam menjalani tiga laga sebagai persiapan Piala Asia 2023 yang digelar Januari 2024 dan juga Kualifikasi Piala Dunia 2026 yang digelar mulai November.

Timnas Vietnam

Oleh sebab itu, pelatih Timnas Vietnam, Philippe Troussier, memilih bertanding dengan tiga tim kuat. Ada Timnas China, Uzbekistan, dan juga Korea Selatan, yang dihadapi Vietnam.

Namun alih-alih meraih hasil yang baik, Nguyen Tuan Anh dan kolega justru tampil melempem di tiga laga tersebut. Saat berhadapan dengan China, Vietnam harus takluk dengan skor 2-0.

Pada 45 menit pertama, sejatinya Timnas Vietnam mampu mengimbangi China. Namun di babak kedua, performa Vietnam menurun yang membuat mereka kebobolan dua gol melalui Wang Qiuming pada menit ke-56 dan Wu Lei di menit 90+8.

Di laga kedua menghadapi Uzbekistan, Vietnam kembali menelan kekalahan dengan skor 2-0. Di laga ini, Oston Urunov membuka keunggulan Uzbekistan di menit ke-25 yang kemudian digandakan oleh Husnuddin Alikulov di menit 67.

Hasil paling parah diraih Vietnam saat berhadapan dengan Korea Selatan pada Selasa, 17 Oktober 2023. Di laga ini, Timnas Vietnam tidak mampu berkutik sama sekali. Mereka bahkan tumbang dengan skor yang sangat mencolok, yakni 0-6

Melihat hasil kurang apik yang diraih oleh Timnas Vietnam sepanjang FIFA Matchday Oktober, Philippe Troussier mengungkapkan penyebab anak asuhnya meraih hasil buruk. Pelatih berkebangsaan Prancis itu berdalih jika kekalahan di tiga laga itu merupakan bagian dari proses.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/51/3180046/arab_saudi_diuntungkan_saat_menjadi_tuan_rumah_babak_4_kualifikais_piala_dunia_2026_saudinten-8SPl_large.jpg
Respons FIFA dan AFC soal Penunjukan Arab Saudi dan Qatar sebagai Tuan Rumah Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178396/shin_tae_yong-BRYv_large.jpg
Shin Tae-yong Akui Terharu Namanya Diteriakkan Usai Timnas Indonesia Kalah dari Irak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/51/3177917/rizky_ridho-AfOi_large.jpg
Gagal ke Piala Dunia 2026, Rizky Ridho Janji Timnas Indonesia Bakal Lebih Baik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176897/suporter_timnas_indonesia_di_arab_saudi_yang_menamakan_diri_garuda_saudi_terang_terangan_menuduh_patrick_kluivert_dan_staf_pelatihnya_pengecut-sbRK_large.jpg
Suporter Timnas Indonesia di Arab Saudi Tuduh Patrick Kluivert dan Stafnya Pengecut, Ada Apa?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/01/49/1639017/pembalap-indonesia-veda-ega-resmi-gabung-honda-team-asia-untuk-moto3-2026-ryg.webp
Pembalap Indonesia Veda Ega Resmi Gabung Honda Team Asia untuk Moto3 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/25/timnas_indonesia_u_17_foto_pssi.jpg
Timnas Indonesia U-17 Mendarat di Qatar untuk Piala Dunia 2025! Dapat Sambutan Hangat
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement