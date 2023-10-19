Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Mainkan Jay Idzes dan Nathan Tjoe-A-On di Babak Kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia?

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |09:35 WIB
Shin Tae-yong Mainkan Jay Idzes dan Nathan Tjoe-A-On di Babak Kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia?
Shin Tae-yong panggil Jay Idzes dan Nathan Tjoe-A-On di babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
A
A
A

SHIN Tae-yong memainkan Jay Idzes dan Nathan Tjoe-A-on di babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Sekadar diketahui, babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dilangsungkan pada November 2023 hingga Juni 2024.

Di saat bersamaan, proses naturalisasi Jay Idzes dan Nathan Tjoe-A-on untuk mendapatkan paspor Indonesia masih berada di tahap awal. Proses naturalisasi keduanya diharapkan bisa dikebut hingga bisa ambil bagian saat Timnas Indonesia mentas di Piala Asia 2023 pada Januari 2024.

Nathan Tjoe-A-On

(Nathan Tjoe (baju hitam) sedang diproses menjadi WNI. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

Jika proses naturalisasi Jay Idzes dan Nathan Tjoe-A-on di luar dugaan rampung pada Januari 2024, keduanya dapat ikut serta di Piala Asia 2023. Andai ini benar adanya, Nathan Tjoe-A-on dan Jay Idzes dapat melakoni debut saat Timnas Indonesia bersua Vietnam di matchday ketiga dan keempat Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 dan 26 Maret 2024.

Hal itu berarti, Nathan Tjoe-A-on dan Jay Idzes belum bisa ambil bagian saat Timnas Indonesia melakoni dua laga awal di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Rencananya pada 16 dan 21 November 2023, Timnas Indonesia akan tandang ke Irak dan Filipina.

Di dua laga ini, Shin Tae-yong mesti memanfaatkan skuad yang ada. Secara kualitas jika turun dengan skuad terbaiknya, Timnas Indonesia tidak kalah jauh dari Irak, plus sedikit di atas Filipina.

Satu hal yang pasti, Shin Tae-yong sudah melemparkan permintaan kepada PSSI. Ia meminta kepada PSSI untuk menambah pemain keturunan demi meningkatkan performa Timnas Indonesia.

