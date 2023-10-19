Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tidak Ada Evaluasi Usai Bantai Brunei Darussalam, Shin Tae-yong Pilih Lakukan Hal Ini Terhadap Timnas Indonesia

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |09:21 WIB
Tidak Ada Evaluasi Usai Bantai Brunei Darussalam, Shin Tae-yong Pilih Lakukan Hal Ini Terhadap Timnas Indonesia
Timnas Indonesia mulai fokus persiapkan diri hadapi Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Tim Nasional (Timnas) Indonesia dipastikan tidak melakukan evaluasi usai menghajar Brunei Darussalam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong merasa evaluasi tidak diperlukan dan lebih baik fokus ke hal lainnya, yakni mempersiapkan diri menghadapi Grup F di babak kedua turnamen tersebut.

Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia berhasil menyapu bersih kemenangan di dua pertandingan melawan Brunei Darussalam pada putaran pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Skuad Garuda mencukur Tebuan -julukan Timnas Brunei Darussalam- masing-masing 6-0 di laga dua leg tersebut.

Rinciannya, Timnas Indonesia menang 6-0 saat menjamu Brunei Darussalam di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis 12 Oktober 2023 lalu. Kemudian di leg kedua, Skuad Garuda kembali menang dengan skor serupa kala melawat ke markas Tebuan di Stadion Hassanal Bolkiah pada Selasa 17 Oktober 2023 lalu.

Hasil ini dirasa sudah menjadi hasil sempurna bagi Shin Tae-yong lantaran tidak ada evaluasi untuk Timnas Indonesia. Ketimbang melakukan evaluasi, dia lebih memilih untuk mematangkan strategi untuk persiapan tempur di babak penyisihan grup putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

“Brunei itu memang masih di bawah kita ya. Jadi daripada evaluasi dari pertandingan kemarin, kita lebih fokus membuat organisasi permainan untuk turnamen berikutnya,” kata Shin Tae-yong kepada awak media di Bandara Soekarno-Hatta, dikutip Kamis (19/10/2023).

Timnas Indonesia

Karena memang Timnas Indonesia akan menghadapi lawan yang tidak mudah di babak penyisihan grup putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Witan Sulaeman dan kolega tergabung dalam Grup F bersama Irak, Vietnam, dan Filipina.

Halaman:
1 2
      
