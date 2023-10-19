Jadwal Timnas Indonesia vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Live di RCTI!

Timnas Indonesia menang 6-0 atas Brunei Darussalam di leg kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: PSSI)

JADWAL Timnas Indonesia vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia bisa Anda lihat di akhir artikel ini. Kedua tim saling berhadapan pada laga pembuka fase grup di putaran kedua.

Timnas Indonesia dan Irak sama-sama menempati Grup F. Selain dua negara tadi juga ada Vietnam dan Filipina di grup yang sama.

Pertandingan di fase grup putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan berlangsung kandang-tandang. Artinya setiap tim akan melakoni enam pertandingan.

Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- akan terlebih dulu bertamu ke Irak. Pertandingan leg pertama antara Timnas Indonesia vs Irak akan digelar pada 16 November 2023 mendatang.

Bagi Anda para pendukung setia Timnas Indonesia tidak perlu khawatir. Karena pertandingan akan disiarkan secara langsung di RCTI.