Shin Tae-yong Resmi Temukan Penyerang Ganas, Jadi Starter di Laga Timnas Indonesia vs Irak?

SHIN Tae-yong sepertinya sudah menemukan sosok penyerang ganas untuk lini depan Timnas Indonesia. Pemain yang dimaksud adalah Ramadhan Sananta.

Sananta kemungkinan bakal menjadi opsi sang pelatih untuk tampil sebagai starter saat menghadapi Irak. Skuad Garuda akan lebih dulu bertamu ke Irak di babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada 16 November 2023 mendatang.

Striker andalan Persis Solo itu memang tengah menjadi sorotan. Insting tajam dalam mencetak gol yang dimiliki Sananta membuatnya kerap jadi opsi pelatih di tim nasional.

Sananta pun selalu berhasil membuktikan kualitasnya bersama Timnas Indonesia. Meski tak selalu jadi starter, eks penggawa PSM Makassar itu hampir tidak pernah absen nyekor untuk skuad Garuda.

Terkini, Ramadhan Sananta menyumbangkan gol untuk kemenangan Timnas Indonesia atas Brunei Darussalam. Pasukan Shin Tae-yong menang telak 6-0 pada leg kedua yang berlangsung kemarin, Selasa 17 Oktober 2023.