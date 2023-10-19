Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Menakar Kans Timnas Indonesia Lolos ke Putaran Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026, Wajib Sikat Vietnam dan Filipina

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |01:46 WIB
Menakar Kans Timnas Indonesia Lolos ke Putaran Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026, Wajib Sikat Vietnam dan Filipina
Para penggawa Timnas Indonesia U-23 di sesi latihan bersama (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA - Pengamat Sepak Bola Nasional Akmal Marhali menyatakan Timnas Indonesia punya kans untuk lolos ke putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, Skuad Garuda harus bekerja keras lebih dahulu dalam putaran kedua.

Pada putaran kedua, skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- tergabung di Grup F bersama Irak, Vietnam, Filipina. Fase Grup putaran kedua akan berlangsung pada 15 November 2023 sampai dengan 11 Juni 2024.

Akmal mengatakan jika Timnas Indonesia sulit mendapatkan poin saat jumpa Irak, setidaknya harus sapu bersih saat melawan Vietnam dan Filipina jika mau lolos ke putaran ketiga. Pasalnya, hanya dua tim dalam setiap grup yang akan berhak melaju ke babak selanjutnya.

"Timnas Indonesia punya peluang lolos ke putaran ketiga jika mampu kalahkan dua lawan dari Asia Tenggara, yakni Vietnam dan Filipina," kata Akmal Marhali kepada MNC Portal Indonesia, Rabu (18/10/2023).

Pria yang juga menjabat Koordinator Save Our Soccer (SOS) mengatakan Vietnam pun akan menjadi lawan terberat Timnas Indonesia ketimbang Filipina Pasalnya, Vietnam punya kualitas selalu tampil ngotot ketika melawan Timnas Indonesia karena tak mau menelan kekalahan.

"Vietnam masih menjadi tim nomor satu di Asia Tenggara. Timnas Indonesia jangan anggap remeh, tetapi harus yakin," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
