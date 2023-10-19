Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Arema FC Dilanda Badai Cedera Jelang Hadapi PSM Makassar

Avirista Midaada , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |15:50 WIB
Arema FC Dilanda Badai Cedera Jelang Hadapi PSM Makassar
Arema FC dilanda badai cedera jelang menghadapi PSM Makassar (Foto: MPI/Avirista Midaada)
A
A
A

MALANG - Arema FC dilanda badai cedera jelang menghadapi PSM Makassar pada pekan ke-16 Liga 1 2023-2024. Setidaknya terdapat delapan pemain yang kemungkinan absen karena tengah menjalani pemulihan dan skorsing pertandingan.

Dokter Tim Arema FC, dr. Nanang Tri Wahyudi mengatakan, tujuh pemain diragukan akan tampil saat menghadapi PSM Makassar. Mereka adalah Julian Schwarzer, Muhammad Rafli, Johan Ahmad Farizi, Greg Nwokolo, Hamdi Sula, Rifad Marasabessy, dan Evan Dimas.

Evan Dimas

"Sejumlah pemain memang masih mengalami cedera, saat ini masih dalam pemulihan. Jadi kecil kemungkinan dimainkan besok," ucap Nanang dikonfirmasi pada Kamis (19/10/2023).

Schwarzer disebut mengalami cedera pada pergelangan tangan yang membuatnya absen pada laga Timnas Filipina di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Seemntara itu, Rafli cedera telapak kaki dan baru pulih pekan depan.

"Sementara Greg mengalami cedera hamstring. Kemungkinan tidak bisa tampil besok," terang dr. Nanang.

Johan Ahmad Alfarizi mengalami cedera pada telapak kaki kanannya sehingga harus rehat hingga putaran kedua Liga 1 2023-2024. Di sisi lain, Rifad dan Hamdi dibekap cedera saat melakoni pemusatan latihan (TC) di Kota Batu.

Halaman:
1 2
      
