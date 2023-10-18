Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Casemiro Ikut Dibuat Pusing dengan Cedera Neymar Jr: Semoga Tak Serius!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |21:08 WIB
Casemiro Ikut Dibuat Pusing dengan Cedera Neymar Jr: Semoga Tak Serius!
Neymar Jr cedera saat membela Timnas Brasil. (Foto: Reuters)
A
A
A

MONTEVIDEO – Pemain Timnas Brasil, Casemiro, ikut dibuat pusing dan terpukul dengan cedera yang menimpa rekan setimnya, Neymar Jr. Dia pun berharap tak ada cedera serius yang mendera Neymar.

Casemiro mengatakan cederanya Neymar adalah kabar yang cukup buruk buatnya dan tim karena peran sang pemain yang vital di Timnas Brasil. Namun, Timans Brasil akan tetap bersama pemain Al Hilal itu dalam melewati masa-masa pahit tersebut.

Neymar Jr cedera

"Dia adalah pemain yang sangat penting bagi kami. Kami memiliki kasih sayang yang besar terhadapnya," ujar Casemiro, dilansir dari Tuttomercato, Rabu (18/10/2023).

Casemiro mengatakan Neymar pun pasti tak terima kembali berkutat dalam cedera. Pasalnya, Neymar baru menemukan sentuhan setelah pulih sepenuhnya, tetapi malah cedera kembali.

"Sayangnya, dia mengalami serangkaian cedera dan ketika dia mulai menemukan ritmenya satu lagi datang," jelas Casemiro.

Halaman:
1 2
      
