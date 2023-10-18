Neymar Jr Diklaim Alami Cedera Lutut Parah Usai Ditandu Keluar Laga Timnas Uruguay vs Timnas Brasil

NEYMAR Jr dikabarkan mengalami cedera lutut parah usai ditandu keluar dalam laga Timnas Uruguay vs Timnas Brasil. Menurut warta dari Reuters pada Rabu (18/10/2023), penyerang Al Hilal tersebut menderita keselo pada lutut kirinya dan berpotensi mengalami kerusakan ligamen.

“Sumber FA Brasil (Federasi Sepak Bola Brasil) mengatakan Neymar mengalami keseleo lutut kiri yang parah dan dia akan menjalani tes untuk menentukan apakah ada kerusakan ligament,” tulis laporan Reuters, dinukil pada Rabu (18/10/2023).

Menurut warta dari Reuters, Neymar dijadwalkan menjalankan tes medis untuk menentukan kondisinya. Neymar tiba-tiba mengerang kesakitan ketika Brasil melawat ke Centenario, Montevideo untuk menghadapi Uruguay, Rabu (18/10/2023) pagi WIB dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL.

Pemain Al Hilal itu kemudian terbaring dan kemudian harus ditandu keluar lapangan. Neymar pun harus digantikan oleh Richarlison pada menit akhir babak pertama. Pertandingan itu sendiri akhirnya dimenangkan oleh Uruguay dengan skor 2-0.

Meski belum ada konfirmasi resmi dari Federasi Sepak Bola Brasil (CBF), Neymar diduga akan mengalami cedera parah. Kapten Timnas Brasil, Casemiro juga memberikan sinyal bahwa rekan setimnya mengalami cedera yang mengkhawatirkan.