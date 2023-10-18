Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Neymar Jr Diklaim Alami Cedera Lutut Parah Usai Ditandu Keluar Laga Timnas Uruguay vs Timnas Brasil

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |10:00 WIB
Neymar Jr Diklaim Alami Cedera Lutut Parah Usai Ditandu Keluar Laga Timnas Uruguay vs Timnas Brasil
Neymar Jr mengerang kesakitan di tengah laga Timnas Brasil kontra Uruguay (Foto: REUTERS)
A
A
A

NEYMAR Jr dikabarkan mengalami cedera lutut parah usai ditandu keluar dalam laga Timnas Uruguay vs Timnas Brasil. Menurut warta dari Reuters pada Rabu (18/10/2023), penyerang Al Hilal tersebut menderita keselo pada lutut kirinya dan berpotensi mengalami kerusakan ligamen.

“Sumber FA Brasil (Federasi Sepak Bola Brasil) mengatakan Neymar mengalami keseleo lutut kiri yang parah dan dia akan menjalani tes untuk menentukan apakah ada kerusakan ligament,” tulis laporan Reuters, dinukil pada Rabu (18/10/2023).

Neymar Jr

Menurut warta dari Reuters, Neymar dijadwalkan menjalankan tes medis untuk menentukan kondisinya. Neymar tiba-tiba mengerang kesakitan ketika Brasil melawat ke Centenario, Montevideo untuk menghadapi Uruguay, Rabu (18/10/2023) pagi WIB dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL.

Pemain Al Hilal itu kemudian terbaring dan kemudian harus ditandu keluar lapangan. Neymar pun harus digantikan oleh Richarlison pada menit akhir babak pertama. Pertandingan itu sendiri akhirnya dimenangkan oleh Uruguay dengan skor 2-0.

Meski belum ada konfirmasi resmi dari Federasi Sepak Bola Brasil (CBF), Neymar diduga akan mengalami cedera parah. Kapten Timnas Brasil, Casemiro juga memberikan sinyal bahwa rekan setimnya mengalami cedera yang mengkhawatirkan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/51/3180046/arab_saudi_diuntungkan_saat_menjadi_tuan_rumah_babak_4_kualifikais_piala_dunia_2026_saudinten-8SPl_large.jpg
Respons FIFA dan AFC soal Penunjukan Arab Saudi dan Qatar sebagai Tuan Rumah Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178396/shin_tae_yong-BRYv_large.jpg
Shin Tae-yong Akui Terharu Namanya Diteriakkan Usai Timnas Indonesia Kalah dari Irak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/51/3177917/rizky_ridho-AfOi_large.jpg
Gagal ke Piala Dunia 2026, Rizky Ridho Janji Timnas Indonesia Bakal Lebih Baik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176897/suporter_timnas_indonesia_di_arab_saudi_yang_menamakan_diri_garuda_saudi_terang_terangan_menuduh_patrick_kluivert_dan_staf_pelatihnya_pengecut-sbRK_large.jpg
Suporter Timnas Indonesia di Arab Saudi Tuduh Patrick Kluivert dan Stafnya Pengecut, Ada Apa?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/30/51/1638457/federasi-gimnastik-internasional-gandeng-dua-raksasa-teknologi-siapkan-program-kebugaran-khusus-bnp.webp
Federasi Gimnastik Internasional Gandeng Dua Raksasa Teknologi, Siapkan Program Kebugaran Khusus
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/30/sashenka_fatimah.jpg
Indonesia Peringkat Ke-15 Asian Youth Games 2025, Ungguli Jepang di Klasemen Akhir
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement