Berkat Tampil Gacor Bersama Timnas Indonesia, Hokky Caraka Bakal Diandalkan Pelatih PSS Sleman di Laga Kontra Persik Kediri

SLEMAN – Pelatih PSS Sleman, Bertrand Crasson, bakal mengandalkan striker mudanya, Hokky Caraka, saat melawan Persik Kediri dalam lanjutan Liga 1 2023-2024. Hal itu dipastikan Crasson usai Hokky Carakan tampil gacor bersama Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Crasson sendiri mengaku ikut senang dengan penampilan apik yang ditampilkan Hokky Caraka bersama Timnas Indonesia. Pelatih asal Belgia itu bahkan sudah tidak sabar menanti kehadiran Hokky di skuad Super Elja -julukan PSS Sleman.

Baca Juga:

Hokky Caraka pun akan diproyeksikan sebagai senjata mereka saat menjamu Persik Kediri. Laga itu akan digelar Stadion Maguwoharjo pada Sabtu 21 Oktober 2023.

“Saya sudah tidak sabar lagi menunggu kedatangannya (Hokky) di Sleman. Dia menjadi salah satu pemain kunci menghadapi Persik Kediri,” kata Crasson, dilansir dari situs resmi PSS Sleman, Rabu (18/10/2023).

Crasson mengungkapkan sosok Hokky akan sangat penting untuk bisa membawa PSS Sleman meraih target kemenangan di laga tersebut. Dirinya pun yakin striker berusia 19 tahun itu akan memberi dampak positif bagi skuad Super Elja di masa depan.

“Kami membutuhkan kehadirannya untuk meraih kemenangan. Saya percaya PSS memiliki masa depan cerah bersama dirinya,” imbuh Crasson.