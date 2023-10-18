Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Berkat Tampil Gacor Bersama Timnas Indonesia, Hokky Caraka Bakal Diandalkan Pelatih PSS Sleman di Laga Kontra Persik Kediri

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |22:08 WIB
Berkat Tampil Gacor Bersama Timnas Indonesia, Hokky Caraka Bakal Diandalkan Pelatih PSS Sleman di Laga Kontra Persik Kediri
Hokky Caraka kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

SLEMAN – Pelatih PSS Sleman, Bertrand Crasson, bakal mengandalkan striker mudanya, Hokky Caraka, saat melawan Persik Kediri dalam lanjutan Liga 1 2023-2024. Hal itu dipastikan Crasson usai Hokky Carakan tampil gacor bersama Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Crasson sendiri mengaku ikut senang dengan penampilan apik yang ditampilkan Hokky Caraka bersama Timnas Indonesia. Pelatih asal Belgia itu bahkan sudah tidak sabar menanti kehadiran Hokky di skuad Super Elja -julukan PSS Sleman.

Hokky Caraka

Baca Juga:
baca_juga

Hokky Caraka pun akan diproyeksikan sebagai senjata mereka saat menjamu Persik Kediri. Laga itu akan digelar Stadion Maguwoharjo pada Sabtu 21 Oktober 2023.

“Saya sudah tidak sabar lagi menunggu kedatangannya (Hokky) di Sleman. Dia menjadi salah satu pemain kunci menghadapi Persik Kediri,” kata Crasson, dilansir dari situs resmi PSS Sleman, Rabu (18/10/2023).

Crasson mengungkapkan sosok Hokky akan sangat penting untuk bisa membawa PSS Sleman meraih target kemenangan di laga tersebut. Dirinya pun yakin striker berusia 19 tahun itu akan memberi dampak positif bagi skuad Super Elja di masa depan.

“Kami membutuhkan kehadirannya untuk meraih kemenangan. Saya percaya PSS memiliki masa depan cerah bersama dirinya,” imbuh Crasson.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/51/3180505/roberto_donadoni-Kdno_large.jpg
3 Pelatih Kenamaan Dunia yang Tertarik Tangani Timnas Indonesia, Nomor 1 Roberto Donadoni!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/51/3180239/timnas_indonesia-aLmd_large.jpg
Alasan Atep Sarankan Timnas Indonesia Ditangani Pelatih Asal Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/51/3180338/zinedine_zidane-xyVa_large.jpg
5 Pelatih Pengangguran Dunia yang Bisa Dilirik untuk Melatih Timnas Indonesia, Nomor 1 Paham Kekuatan Skuad Garuda!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/51/3180326/radja_nainggolan-NxkJ_large.jpg
Diperkuat Banyak Pemain Diaspora, Radja Nainggolan Sebut Timnas Indonesia Masih Sulit Lolos Piala Dunia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/31/11/1638693/inews-media-group-finis-posisi-3-di-turnamen-sepak-bola-media-cup-2025-plb.webp
iNews Media Group Finis Posisi 3 di Turnamen Sepak Bola Media Cup 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/51/3180242/oscar_garcia-pQfA_large.jpg
Profil Oscar Garcia, Pelatih Jebolan Barcelona yang Dikabarkan Tertarik Tangani Timnas Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement