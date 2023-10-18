Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Borong 2 Gol dalam Kemenangan atas Peru, Lionel Messi Justru Sanjung Rekan-Rekan Setimnya di Timnas Argentina

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |16:48 WIB
Lionel Messi puji perkembangan Timnas Argentina usai kandaskan Peru 2-0 (Foto: REUTERS)
BORONG dua gol dalam kemenangan 2-0 atas Peru, Lionel Messi justru sanjung rekan-rekan setimnya di Timnas Argentina. Penyerang Inter Miami itu sukses membawa Timnas Argentina menang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL.

La Albiceleste – julukan Argentina – melawat ke Peru pada Rabu (18/10/2023) pagi WIB. Messi memborong semua gol yang diciptaka Argentina pada menit ke-32 dan 42.

Timnas Argentina

Kemenangan ini membuat Timnas Argentina belum terkalahkan dalam delapan pertandingan setelah final Piala Dunia, 18 Desember 2022 lalu. Lebih hebatnya lagi, La Albiceleste juga belum kebobolan setelah diberondong tiga gol oleh Timnas Prancis pada laga tersebut.

Selepas pertandingan, Messi mengatakan senang melihat permainan timnya terus berkembang meskipun memiliki gaya tersendiri. Messi berharap, Timnas Argentina bisa mempertahankan tren positif ini.

"Kami memiliki pemain-pemain hebat dan gaya permainan yang sangat menonjol, yang kami sukai. Kami ingin terus melanjutkan jalur ini,” ujar Messi dikutip dari akun X (dulu twitter) resmi Timnas Argentina (@Argentina), Rabu (18/10/2023).

"Di level permainan, saya pikir kami berkembang. Setelah menjuarai Piala Dunia, kami percaya diri, sangat lentur, lebih bersatu dan kokoh. Semoga kami bisa terus berkembang,” sambungnya.

Telusuri berita bola lainnya
