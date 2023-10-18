Jelang Lawan Irak, Shin Tae-yong Panggil Pemain Timnas Indonesia untuk TC pada 12 November 2023

Shin Tae-yong memanggil pemain Timnas Indonesia untuk TC pada 12 November 2023. (Foto: Instagram/@timnas.indonesia)

JELANG lawan Irak, Shin Tae-yong panggil pemain Timnas Indonesia untuk pemusatan latihan (TC) pada 12 November 2023. Menurut Ketua Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji, Timnas Indonesia langsung menggelar latihan di Irak, tidak di Jakarta atau kota lain di Indonesia.

Sekadar diketahui, Timnas Indonesia baru saja memastikan lolos ke babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kepastian itu didapat setelah Timnas Indonesia dua kali menang atas Brunei Darussalam di babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Rencananya, para pemain langsung dikembalikan ke klub masing-masing kelar laga melawan Brunei Darussalam. Hal itu agar para pemain bisa langsung fokus membela klub karena kompetisi segera bergulir dengan berakhirnya jeda internasional.

"(Pemain langsung) kembali ke klub," kata Sumadji kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Rabu (18/10/2023).

Pria yang juga menjabat anggota Exco PSSI itu mengatakan, Timnas Indonesia akan kembali berkumpul pada 12 November 2023. Sandy Walsh dan kawan-kawan akan melawan Irak di matchday pertama Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Internasional Basra pada Kamis 16 November 2023.

"Ya (latihan di Irak). (Timnas Indonesia) langsung terbang ke Irak pada 12 November 2023," ujar Sumardji.