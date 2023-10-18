Timnas Indonesia Mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Usai Kandaskan Brunei Darussalam 6-0

Timnas Indonesia tiba di Bandara Soekarno-Hatta setelah kalahkan Brunei Darussalam 6-0 di Bandar Seri Begawan (Foto: PSSI)

TIMNAS Indonesia mendarat di Bandara Soekarno-Hatta usai kandaskan Brunei Darussalam 6-0. Skuad asuhan Shin Tae-yong itu baru saja tampil di leg kedua putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Bandar Seri Begawan, Selasa (17/10/2023).

Informasi ini diketahui melalui akun instagram resmi Timnas Indonesia. Dalam unggahan tersebut, terlihat raut wajah gembira Shin Tae-yong bersama anak asuhnya.

“Tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dengan selamat,” tulis akun instagram Timnas Indonesia, Rabu (18/10/2023).

“Sampai jumpa di laga berikutnya!,” sambungnya.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia meraih kemenangan telak atas Brunei Darussalam di leg kedua dengan skor 6-0. Enam gol kemenangan itu dicetak oleh Hokky Caraka (6’, 44’), Egy Maulana Vikri (42’), Witan Sulaeman (47’ (P)), Rizky Ridho (63’), dan Ramadhan Sananta (82’).

Kemenangan telak itu membuat Timnas Indonesia menang atas Brunei Darussalam dengan skor agregat 12-0. Mengingat pada leg pertama, Skuad Garuda juga meraih kemenangan dengan skor 6-0 pada leg pertama yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Kamis (12/10) lalu.