Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Usai Kandaskan Brunei Darussalam 6-0

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |15:26 WIB
Timnas Indonesia Mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Usai Kandaskan Brunei Darussalam 6-0
Timnas Indonesia tiba di Bandara Soekarno-Hatta setelah kalahkan Brunei Darussalam 6-0 di Bandar Seri Begawan (Foto: PSSI)
A
A
A

TIMNAS Indonesia mendarat di Bandara Soekarno-Hatta usai kandaskan Brunei Darussalam 6-0. Skuad asuhan Shin Tae-yong itu baru saja tampil di leg kedua putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Bandar Seri Begawan, Selasa (17/10/2023).

Informasi ini diketahui melalui akun instagram resmi Timnas Indonesia. Dalam unggahan tersebut, terlihat raut wajah gembira Shin Tae-yong bersama anak asuhnya.

Timnas Indonesia

Baca Juga:
baca_juga

“Tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dengan selamat,” tulis akun instagram Timnas Indonesia, Rabu (18/10/2023).

“Sampai jumpa di laga berikutnya!,” sambungnya.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia meraih kemenangan telak atas Brunei Darussalam di leg kedua dengan skor 6-0. Enam gol kemenangan itu dicetak oleh Hokky Caraka (6’, 44’), Egy Maulana Vikri (42’), Witan Sulaeman (47’ (P)), Rizky Ridho (63’), dan Ramadhan Sananta (82’).

Kemenangan telak itu membuat Timnas Indonesia menang atas Brunei Darussalam dengan skor agregat 12-0. Mengingat pada leg pertama, Skuad Garuda juga meraih kemenangan dengan skor 6-0 pada leg pertama yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Kamis (12/10) lalu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/51/3180046/arab_saudi_diuntungkan_saat_menjadi_tuan_rumah_babak_4_kualifikais_piala_dunia_2026_saudinten-8SPl_large.jpg
Respons FIFA dan AFC soal Penunjukan Arab Saudi dan Qatar sebagai Tuan Rumah Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178396/shin_tae_yong-BRYv_large.jpg
Shin Tae-yong Akui Terharu Namanya Diteriakkan Usai Timnas Indonesia Kalah dari Irak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/51/3177917/rizky_ridho-AfOi_large.jpg
Gagal ke Piala Dunia 2026, Rizky Ridho Janji Timnas Indonesia Bakal Lebih Baik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176897/suporter_timnas_indonesia_di_arab_saudi_yang_menamakan_diri_garuda_saudi_terang_terangan_menuduh_patrick_kluivert_dan_staf_pelatihnya_pengecut-sbRK_large.jpg
Suporter Timnas Indonesia di Arab Saudi Tuduh Patrick Kluivert dan Stafnya Pengecut, Ada Apa?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/31/11/1638673/radja-nainggolan-ungkap-keinginan-bela-timnas-indonesia-merasa-tak-dihargai-di-belgia-fos.webp
Radja Nainggolan Ungkap Keinginan Bela Timnas Indonesia, Merasa Tak Dihargai di Belgia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176895/losc_lille_tetap_bangga_dengan_calvin_verdonk_sekalipun_timnas_indonesia_gagal_menembus_piala_dunia_2026-06yc_large.jpg
LOSC Lille Tetap Bangga dengan Calvin Verdonk meski Timnas Indonesia Gagal Tembus Piala Dunia 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement