HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia, Satu-satunya Negara Teras Asia Tenggara yang Menang Semalam!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |09:46 WIB
Timnas Indonesia, Satu-satunya Negara Teras Asia Tenggara yang Menang Semalam!
Timnas Indonesia menang agregat 12-0 atas Brunei Darussalam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: PSSI)
TIMNAS Indonesia, satu-satunya negara teras Asia Tenggara yang menang semalam. Sekadar diketahui, empat negara teras Asia Tenggara yakni Timnas Indonesia, Thailand, Vietnam dan Malaysia kompak melakoni pertandingan semalam.

Hasilnya hanya Timnas Indonesia yang meraih kemenangan. Skuad Garuda –julukan Timnas Indonesia– menang 6-0 atas Brunei Darussalam di leg II Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Sultan Hassanal Bolkiah pada Selasa, 17 Oktober 2023 malam WIB.

Timnas Indonesia

Berkat kemenangan ini, Timnas Indonesia lolos ke babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah menang agregat 12-0. Di babak kedua, Timnas Indonesia tergabung di Grup F bersama Irak, Vietnam dan Filipina.

Lanjut ke Malaysia. Skuad Harimau Malaya asuhan Kim Pan-gon sejatinya diunggulkan memenangkan pertandingan saat bersua Tajikistan di final Piala Merdeka 2023 yang dilangsungkan di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia.

Namun, di luar dugaan Malaysia malah dipermalukan Tajikistan dengan skor 0-2! Akibat kekalahan ini, Kim Pan-gon gagal menyegel gelar juara perdana bersama Timnas Malaysia.

Semalam sekira pukul 23.00 WIB, ada Thailand yang menghadapi negara Eropa, Estonia. Meski tidak full team, Thailand racikan Alexandre Polking sanggup menahan Estonia dengan skor 1-1.

