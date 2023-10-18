Media Vietnam Takjub Lihat Timnas Indonesia Menang Agregat 12-0 atas Brunei Darussalam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Timnas Indonesia lolos ke babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: PSSI)

MEDIA Vietnam, The Thao 247, takjub melihat Timnas Indonesia menang agregat 12-0 atas Brunei Darussalam di babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. The Thao 247 menyebut Timnas Indonesia begitu mudah mengungguli Brunei Darussalam sehingga lolos ke babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Timnas Indonesia memang dominan saat bersua Brunei Darussalam dalam dua pertemuan. Di pertemuan pertama yang berlangsung di SUGBK pada Kamis, 12 Oktober 2023 malam WIB, Timnas Indonesia menang 6-0.

(Media Vietnam takjub Timnas Indonesia menang agregat 12-0 atas Brunei. (Foto: The Thao 247)

Kemudian di leg II yang digelar di Stadion Sultan Hassanal Bolkiah semalam, skuad asuhan Shin Tae-yong lagi-lagi menang 6-0. Alhasil, Timnas Indonesia unggul agregat 12-0 dan berhak lolos ke babak Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

“Menang agregat 12-0, Timnas Indonesia bertemu Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia,” tulis The Thao 247 dalam judul artikel yang mereka buat.

“Setelah melalui dua laga, Timnas Indonesia mengungguli Brunei dengan agregat 12-0. Pelatih Shin Tae-yong dan timnya berhak lolos ke babak Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan tergabung di Grup F bersama Irak, Filipina dan Vietnam,” lanjut The Thao 247.

Babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia berlangsung pada November 2023 hingga Juni 2024. Nantinya, semua tim melangsungkan enam pertandingan dengan rincian tiga kandang dan tiga tandang.