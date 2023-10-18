Jadwal Timnas Indonesia di FIFA Matchday November 2023: Tandang ke Irak dan Jamu Filipina!

Timnas Indonesia melakoni dua laga di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada November 2023 (Foto: PSSI)

JADWAL Timnas Indonesia di FIFA Matchday November 2023 akan diulas Okezone. Skuad Garuda asuhan Shin Tae-yong itu bakal melakoni dua laga pada bulan depan di babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yakni bertandang ke Irak dan menjamu Filipina.

Sebelumnya, Timnas Indonesia baru saja sukses mengalahkan Brunei Darussalam dalam dua leg dengan agregat 12-0 di babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada leg I, Timnas Indonesia menang 6-0 atas Brunei di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Kamis (12/10/2023).

Kemudian pada leg II, pasukan Shin Tae-yong itu kembali menang atas Tim Tebuan dengan skor identik 6-0 di Stadion Sultan Hassanal Bolkiah, Bandar Seri Begawan, Selasa (17/10/2023). Dua kemenangan telak itu membuat Timnas Indonesia lolos ke babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Timnas Indonesia tergabung di Grup F bersama Irak, Vietnam dan Filipina di babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada laga pertamanya, Timnas Indonesia langsung bertandang ke markas Irak pada Kamis, 16 November 2023.

Namun, untuk stadion dan waktu kick off pertandingan tersebut belum ditentukan. Satu hal yang pasti, Irak akan menjadi ujian berat bagi Timnas Indonesia, mengingat negara Asia Barat itu saat ini berada di peringkat 69 dunia, sedangkan Timnas Indonesia di peringkat 147 dunia.

Irak juga memiliki rekor pertemuan yang cukup baik ketika berhadapan dengan Timnas Indonesia dalam sejarahnya. Dari 6 pertemuan kedua tim di berbagai kompetisi, Irak sukses menang 3 kali, 2 kali imbang, dan hanya sekali kalah dari Timnas Indonesia.