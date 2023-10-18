Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Timnas Indonesia di FIFA Matchday November 2023: Tandang ke Irak dan Jamu Filipina!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |09:43 WIB
Jadwal Timnas Indonesia di FIFA Matchday November 2023: Tandang ke Irak dan Jamu Filipina!
Timnas Indonesia melakoni dua laga di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada November 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL Timnas Indonesia di FIFA Matchday November 2023 akan diulas Okezone. Skuad Garuda asuhan Shin Tae-yong itu bakal melakoni dua laga pada bulan depan di babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yakni bertandang ke Irak dan menjamu Filipina.

Sebelumnya, Timnas Indonesia baru saja sukses mengalahkan Brunei Darussalam dalam dua leg dengan agregat 12-0 di babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada leg I, Timnas Indonesia menang 6-0 atas Brunei di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Kamis (12/10/2023).

Timnas Indonesia

Kemudian pada leg II, pasukan Shin Tae-yong itu kembali menang atas Tim Tebuan dengan skor identik 6-0 di Stadion Sultan Hassanal Bolkiah, Bandar Seri Begawan, Selasa (17/10/2023). Dua kemenangan telak itu membuat Timnas Indonesia lolos ke babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Timnas Indonesia tergabung di Grup F bersama Irak, Vietnam dan Filipina di babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada laga pertamanya, Timnas Indonesia langsung bertandang ke markas Irak pada Kamis, 16 November 2023.

Namun, untuk stadion dan waktu kick off pertandingan tersebut belum ditentukan. Satu hal yang pasti, Irak akan menjadi ujian berat bagi Timnas Indonesia, mengingat negara Asia Barat itu saat ini berada di peringkat 69 dunia, sedangkan Timnas Indonesia di peringkat 147 dunia.

Irak juga memiliki rekor pertemuan yang cukup baik ketika berhadapan dengan Timnas Indonesia dalam sejarahnya. Dari 6 pertemuan kedua tim di berbagai kompetisi, Irak sukses menang 3 kali, 2 kali imbang, dan hanya sekali kalah dari Timnas Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/51/3180046/arab_saudi_diuntungkan_saat_menjadi_tuan_rumah_babak_4_kualifikais_piala_dunia_2026_saudinten-8SPl_large.jpg
Respons FIFA dan AFC soal Penunjukan Arab Saudi dan Qatar sebagai Tuan Rumah Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178396/shin_tae_yong-BRYv_large.jpg
Shin Tae-yong Akui Terharu Namanya Diteriakkan Usai Timnas Indonesia Kalah dari Irak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/51/3177917/rizky_ridho-AfOi_large.jpg
Gagal ke Piala Dunia 2026, Rizky Ridho Janji Timnas Indonesia Bakal Lebih Baik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176897/suporter_timnas_indonesia_di_arab_saudi_yang_menamakan_diri_garuda_saudi_terang_terangan_menuduh_patrick_kluivert_dan_staf_pelatihnya_pengecut-sbRK_large.jpg
Suporter Timnas Indonesia di Arab Saudi Tuduh Patrick Kluivert dan Stafnya Pengecut, Ada Apa?
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/30/51/1638457/federasi-gimnastik-internasional-gandeng-dua-raksasa-teknologi-siapkan-program-kebugaran-khusus-bnp.jpg
Federasi Gimnastik Internasional Gandeng Dua Raksasa Teknologi, Siapkan Program Kebugaran Khusus
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/30/roberto_donadoni.jpg
Profil Roberto Donadoni: Legenda Italia yang Tertarik Latih Timnas Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement